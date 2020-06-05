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Газета.RuКабмин одобрил удвоение минимального пособия на первого ребенка
Правительство России одобрило проект об удвоении минимального ежемесячного пособия по уходу за первым ребенком в регионах РФ и в городе Байконуре. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина.
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Правительство одобрило выделение средств на увеличение пособия по уходу за ребенком
Rambler News Service04:46
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Технологии
Продавшая свой бренд Apple компания из Зеленограда резко повысила прибыль
Имя покупателя, как и сумма сделки, не раскрывалось, но источник, знакомый с деталями сделки, говорил, что права на указанный бренд купила американская компания Apple.
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Аргументы и Факты вчера в 17:02
Политика
Путин поручил поэтапно завершить газификацию страны
Главе "Роснефти" Игорю Сечину (ответственному секретарю комиссии по ТЭК) президент поручил обеспечить координацию деятельности органов власти всех уровней, местного самоуправления и организаций по исполнению этих поручений.
Российская газета вчера в 09:29
Общество
Суд на 9 лет установил административный надзор за Варварой Карауловой
В Москве Кунцевский районный суд установил до апреля 2029 года административный надзор за Варварой Карауловой – девушку 4 года назад осудили за попытку присоединиться к террористической организации ИГИЛ, деятельность которой запрещена на территории России.
Петербургский дневник вчера в 14:23
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Саратовцы могут узнать прослушивают ли их телефон
Подробно о наличии «прослушки» в телефоне рассказал глава информационно-аналитического агентства «TelecomDaily» Денис Кусков.
Саратов 24 вчера в 23:09
Политика
В Госдепе призвали Россию «убраться с Ближнего Востока»
Помощник госсекретаря США Дэвид Шенкер заявил, что Россия играет на Ближнем Востоке "деструктивную роль" и должна "убираться" оттуда.
Известия вчера в 22:46
Здоровье
В Москве применили экспериментальную методику лечения от COVID-19
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РИА Новости 00:50
Общество
В Норильске локализовали разлив дизельного топлива
Разлив дизельного топлива на месте аварии в Норильске удалось локализовать, собрано более 200 тонн нефтепродуктов, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе МЧС России.
РИА Новости 04:20
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Поклонники Пелагеи сразу отметили, что с чёлкой певица выглядит как девочка, помолодевшая и стильная.
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Каннский кинофестиваль объявил программу
Афиша Daily 03 июня в 13:44
Общество
Прохоров заступился за Потанина после аварии на ТЭЦ в Норильске
Общественное возмущение, поводом для которого стал масштабный разлив дизтоплива на подконтрольной «Норильскому никелю» ТЭЦ в Норильске, не должен привести «к формированию поспешных выводов и принятию необоснованных действий».
РБК 04:09
Политика
Японский журналист предложил отобрать Курилы у России
Южно-Сахалинск, 5 июня 2020, 04:39 — REGNUM В японских социальных сетях высмеяли журналиста и политолога Юкио Касияму, потребовавшего забрать Курилы у России.
REGNUM вчера в 21:39
Религия
В предстоящие выходные православные отпразднуют родительскую субботу
Согласно церковному календарю, родительская суббота является поминальным днем.
RuNews24.ru вчера в 16:11
Хоккей
Брагин возглавил сборную России по хоккею
Федерация хоккея России (ФХР) объявила о назначении Валерия Брагина главным тренером основной сборной страны по хоккею.
RT на русском 02:24
Политика
Байден назвал 15% американцев не очень хорошими людьми
Байден подчеркнул, что "значительное большинство" американцев – это достойные люди, желающие блага для своей страны, однако от 10% до 15% граждан – "не очень хорошие люди".
Москва 24 04:19
Политика
КПРФ намерена голосовать против поправок в Конституцию
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REGNUM вчера в 10:18
Общество
Соведущая Соловьева разошлась с ним во взглядах и уволилась
Ведущая телеканала «Спас» и радиостанции «Вести FM», соведущая Владимира Соловьева в передаче «Полный контакт» Анна Шафран сообщила, что ушла из программы.
Lenta.ru 03 июня в 11:14
Политика
Facebook начнет специально маркировать страницы государственных СМИ
В социальной сети Facebook сообщения СМИ, контролируемых государством, получат специальную отметку, сообщил глава отдела кибербезопасности Facebook Натан Глейхер.
РБК 03:26
Общество
В Швеции открыта «пожизненная» вакансия, где не нужно работать
В Швеции открыта «пожизненная» вакансия, где не нужно работать. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 00:19
Общество
В Калининградской области зафиксировали 35 новых случаев коронавируса
В Калининградской области подтвердили коронавирус еще у 35 человек. Об этом в среду, 3 июня, сообщает Роспотребнадзор.
Каскад 03 июня в 04:51
Армия и оружие
В Греции заявили о готовности к военному конфликту с Турцией
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RT на русском 02:35
Политика
Зюганов объяснил арест Платошкина «скатыванием к полицейщине»
«Скорее всего, арест Н.Н.Платошкина вызван нарастающим скатыванием властей к полицейщине, их стремлением заткнуть рот любым проявлениям недовольства», - полагает лидер КПРФ.
Национальная служба новостей 00:54
Происшествия
Суд «виртуально» арестовал создателя бренда «Довгань»
Хорошевский суд Москвы выдал санкцию на заочный арест создателя бренда «Довгань» Германа Лиллевяли, обвиняемого в мошенничестве на сумму 1,5 млрд рублей.
BFM.ru 03:35
Путешествия
Россияне побоялись ехать на курорты Крыма и Сочи
Российские туристы побоялись ехать на отечественные курорты и начали массово отменять бронирования в объектах размещения Крыма и Сочи.
Lenta.ru вчера в 11:42
Транспорт
В России могут ввести онлайн-тахографы
В России могут ввести онлайн-тахографы В России начинается тестирование онлайн-тахографов, на которые в перспективе переведут все новые грузовики и автобусы.
Коммерсантъ вчера в 17:58
Происшествия
Российская «Доктор Франкенштейн» впала в кому
Работавшая пластическим хирургом без специального образования 37-летняя Алена Верди, которую в СМИ прозвали «Доктор Франкенштейн», впала в кому.
Lenta.ru вчера в 19:33
Общество
Экс-сотруднику ЮКОСа Пичугину в третий раз отказали в помиловании
ЗакC.Ру вчера в 12:52
Здоровье
В Прикамье выявлен ещё 51 случай заражения SARS-CoV-2
Пермь, 4 июня 2020, 11:37 — REGNUM В Пермском крае за сутки, по состоянию на 4 июня, выявлен 51 новый случай заражения коронавирусом, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19 В больнице лечение получают 33 пациента, на дому изолированы (из-за отсутствия симптомов заболевания) 18 носителей SARS-CoV-2.
REGNUM вчера в 04:37
Футбол
Лучший российский бомбардир сезона-12/13 – из «Мордовии». До 24 лет он хотел быть аудитором
Sports.ru разгоняет большой сериал о РПЛ – на этой неделе вспоминаем сезон-2012/13, лучший в истории по нашей версии.
Sports.ru 03 июня в 14:42