Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаКабмин одобрил ужесточение наказания за нарушение карантина

221 фотоЕщё 18 видео
Правительство РФ одобрило поправки об ужесточении административной ответственности за нарушение карантина. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.
Читать в источнике
Комментировать832

Подробнее о событии

Правительство одобрило ужесточение наказания за нарушение карантина

Lenta.ru03:06

Максимальный штраф за нарушение карантина в России составит 1 млн рублей

Известия05:05

Правительство одобрило ужесточение наказания для нарушителей карантина

РБК03:46

В России увеличили штрафы за нарушение карантина

Газета.Ru06:00

Правительство одобрило ужесточение наказания за нарушение карантина

Солидарность03:55

Правительство одобрило ужесточение наказания за нарушение карантина

РИА Новости02:49

Штрафы в миллион рублей: одобрено ужесточение наказания нарушителям карантина

Мойка7803:08
Показать все источники
Автоматически обработано 7115 источников, обновлено в 06:35, Ашберн
Общество

Назван возраст заболевших коронавирусом в Москве

Всего в столице подтверждено 212 новых случаев. Среди них 102 человека в возрасте от 18 до 40 лет.
РИА Новости 06:00
Политика

Владимир Зеленский заявил об угрозе дефолта на Украине

Украине грозит дефолт, если депутаты Верховной рады откажутся одобрить законы, на принятии которых настаивает Международный валютный фонд.
Первый канал 00:05
Происшествия

Во Владимирской области умер больной коронавирусом

Во Владимирской области умер больной, у которого был подтвержден коронавирус COVID-19, сообщили ТАСС в региональном Роспотребнадзоре.
Коммерсантъ 06:19
Игры

PC-игроки нашли способ подключиться к консольным серверам Jedi Academy

Игромания.ру 04:15
Армия и оружие

Лукашенко обсудил с силовиками реакцию на учения НАТО

Фото: БЕЛТА Боеготовность вооруженных сил Беларуси, военные маневры НАТО "Защитник Европы 2020" у границ страны и реакция на пандемию коронавируса вошли в повестку доклада, с которым Александр Лукашенко принял 30 марта госсекретаря СБ Андрея Равкова, министра обороны Виктора Хренина и начальника главного разведывательного управления Павла Тихонова, передает пресс-служба главы государства.
Российская газета 05:07
Происшествия

Двух членов ЛДПР обвинили в хищении денег партии

Двум сотрудникам аппарата ЛДПР предъявили обвинения в хищении денег молодежных организаций партии, сообщает пресс-служба МВД.
Коммерсантъ 03:45
Армия и оружие

Иностранцы оценили мастерство пилотов Су-57

Иностранцы в Сети оценили кадры, опубликованные российским Министерством обороны.
ПолитРоссия 28 марта в 12:31
Политика

Зеленский назвал три сценария развития коронавируса на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский назвал три сценария развития коронавируса на Украине.
ФАН вчера в 17:12
Происшествия

Туристы выломали двери аэропорта в Киеве и сбежали от карантина

Киев, 30 марта 2020, 10:33 — REGNUM Украинские туристы, вернувшиеся из Вьетнама, прорвали оцепление и разбежались, не желая проходить карантин.
REGNUM 03:33
Общество

В Калининградской области вводится режим полной самоизоляции

Interfax-Russia.ru - Правительство Калининградской области вводит режим полной самоизоляции, сообщил журналистам губернатор региона Антон Алиханов в понедельник.
Интерфакс - Россия 06:23
Общество

Военный медицинский центр начали строить в Нижнем Новгороде

Коммерсантъ Нижний Новгород 27 марта в 07:55
Общество

В Москве ограничили передвижение граждан из-за коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал новый указ о дополнительных мерах предотвращения масштабного и быстрого распространения COVID-2019.
Российская газета вчера в 13:06
Здоровье

В России создан препарат для лечения коронавируса

РИА Новости сообщает, что в России появилось лекарство для лечения коронавируса.
SMINEWS в Иванове 28 марта в 12:42
Общество

На «России 1» отменили дневные выпуски ток-шоу со Скабеевой

Российский государственный медиахолдинг ВГТРК решил частично отказаться от информационных ток-шоу в эфире канала «Россия 1». Как сообщили изданию «Подъем» в пресс-службе компании, отмененные выпуски заменят сериалами.
Lenta.ru 05:34
Наука

Коронавирус. Прогноз нобелевского лауреата: эпидемия скоро закончится

Сотрудник Стэнфордского университета, нобелевский лауреат по химии Майкл Левитт предсказал скорое окончание пандемии коронавируса.
Чемпионат 06:00
Общество

Жителям Москвы присвоят QR-коды как пропуска для выхода из дома, пишет интернет-издание «Медуза»

По словам источника в оперативном штабе, «умная система контроля», о которой говорит мэр Сергей Собянин, подразумевает, что каждый москвич житель должен будет зарегистрироваться на официальном сайте столичного правительства.
Эхо Москвы вчера в 21:07
Общество

Правительство РФ изменило список товаров первой необходимости

Правительство РФ внесло изменения в распоряжение касательно утверждения перечня товаров первой необходимости.
Вести.Ru вчера в 16:54
Происшествия

В Коммунарке умерли еще два пациента с коронавирусом

Другому скончавшемуся пациенту было 69 лет, поступил с диагнозом пневмония, сахарный диабет, больной провел на аппарате искусственного дыхания трое суток.
Вести.Ru 01:42
Общество

В Башкирии могут ввести режим полной самоизоляции

Власти Башкирии планируют ввести режим полной самоизоляции для жителей республики.
ПроТуймазы 03:47
Общество

В России за сутки выявили еще 302 случая заражения коронавирусом

Хотя бы по одному больному коронавирусной инфекцией выявлено уже в 71 из 85 регионов России, общее число случаев заражения в России увеличилось до 1836.
РБК 05:27
Общество

1534 случая инфицирования коронавирусом зарегистрированы в России

По состоянию на 29 марта в России зафиксировано 1534 случая инфицирования.
Live24 05:49
Наука

Названо условие излечения от COVID-19 без препаратов

"Наше исследование показывает, что, несмотря на то что COVID-19 вызван новым вирусом, при выздоровлении у ранее здоровых людей мы видим устойчивый иммунный ответ, подобный тому, что мы видим при гриппе", — рассказала один из авторов исследования Кэтрин Кедзирска.
РИА Новости 04:21
Кино

Трейлер: третий сезон «Убивая Еву» выйдет раньше из-за пандемии

Премьера "Убивая Еву" состоялась в 2018 году. В основе сценария - серия романов Люка Дженнингса.
Российская газета вчера в 10:31
Шоу-бизнес

Тарасов подарил жене автомобиль Porsche

Полузащитник «Рубина» Дмитрий Тарасов подарил своей супруге Анастасии Костенко автомобиль Porsche на 26-й день рождения.
Евро-футбол.ру вчера в 13:33
Происшествия

Полиция задержала машину с надписью «Отдел по борьбе с коронавирусом»

Черный автомобиль всем своим внешним видом имитировал машину спецслужб: антенны спутниковой связи, надпись вдоль борта "Отдел по борьбе с коронавирусом".
Российская газета 05:20
Футбол

Нойер требует от «Баварии» контракт до 2025 года

"Бавария" не может договориться с голкипером Мануэлем Нойером о продлении контракта. Немецкий страж ворот требует контракт до 2025 года.
Soccer.ru 04:54
Единоборства

Нурмагомедов сообщил о возможном срыве его боя с Фергюсоном

РБК 06:09
Происшествия

Курянин оштрафован за нарушение карантина

Нарушителя привлекли к административной ответственности за «неповиновение законному распоряжению должностного лица органа, осуществляющего государственный надзор (контроль), муниципальный контроль» и по решению суда оштрафовали на одну тысячу рублей.
46ТВ 05:58
Политика

Парламентарии ЕС обвинили Россию в дезинформации на фоне пандемии

Три члена фракции Европарламента "Зеленые/Европейский свободный альянс" от ФРГ призвали руководство ЕС проверить версию о предполагаемой дезинформационной кампании о COVID-19, которую якобы проводит Россия, говорится в письме парламентариев, оказавшемся в распоряжение РИА "Новости".
Газета.Ru 05:22
Происшествия

В Крыму возбуждено уголовное дело за нарушение карантина

Первое уголовное дело за нарушение режима самоизоляции возбудили в отношении жителя РК.
Krym.News 04:29
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное