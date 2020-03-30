Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаКабмин одобрил ужесточение наказания за нарушение карантина

Правительство РФ одобрило поправки об ужесточении административной ответственности за нарушение карантина. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.
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В России в КоАП добавят штрафы за нарушение карантина по коронавирусу

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Кабмин одобрил ужесточение наказания за нарушение карантинных мер

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Мишустин оценил новые меры по борьбе с коронавирусом в Москве

РЕН ТВ02:48

Правительство одобрило ужесточение наказания за нарушение карантина

Солидарность03:55

Правительство одобрило ужесточение наказания за нарушение карантина

РИА Новости02:49

Правительство одобрило ужесточение наказания для нарушителей карантина

РБК03:46

Штрафы в миллион рублей: одобрено ужесточение наказания нарушителям карантина

Мойка7803:08
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Экономика

«Роснефть» продала венесуэльские активы и ушла из этой страны

Государственная нефтяная компания "Роснефть" прекратила деятельность в Венесуэле и продала активы, связанные с этим латиноамериканским государством.
Российская газета 28 марта в 15:58
Общество

«Ростех» завершил разработку нового противовирусного комбинезона

«Ростех» разработал новый противовирусный комбинезон, который защищает от вирусов и других биологических угроз.
Известия 05:23
Общество

Сергей Собянин анонсировал новые ограничения в Москве

Накануне в Москве вступили силу ограничения на передвижения.
Говорит Москва 05:30
Происшествия

В Москве умерла еще одна пациентка с коронавирусом

В Москве скончалась женщина, у который был выявлен коронавирус. Об этом сообщает столичный оперативный штаб.
РБК 07:41
Общество

Роспотребнадзор напомнил правила использования масок из ткани

Многоразовые маски из тканых материалов можно использовать повторно только после обработки, говорится в рекомендациях Роспотребнадзора.
Коммерсантъ 01:00
Здоровье

В России создан препарат для лечения коронавируса

РИА Новости сообщает, что в России появилось лекарство для лечения коронавируса.
SMINEWS в Иванове 28 марта в 12:42
Общество

В России за сутки коронавирусом заразились 302 человека, всего — 1836

В России за 29 марта зафиксировано 302 новых случая заболевания коронавирусом COVID-19 в 35 регионах, умер один человек.
Коммерсантъ 05:02
Общество

В Калининградской области вводится всеобщий режим самоизоляции

Сегодня стало известно, что с 31 марта, для снижения распространения коронавирусной инфекции в Калининградской области расширили ограничительные меры.
Вести Калининград 04:50
Общество

Собянин предупредил о массовых увольнениях из-за пандемии

В условиях экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса, многие жители Москвы рискуют лишиться работы.
РБК вчера в 16:10
Общество

Правительство России утвердило список товаров первой необходимости

На сайте кабмина опубликовали перечень товаров первой необходимости в условиях пандемии коронавирусной инфекции.
Независимый публицист вчера в 00:07
Общество

В Италии работу российских военных в Бергамо показали по ТВ

В Италии работу российских военных специалистов в городе Бергамо показали по телевидению.
МонаВиста вчера в 07:17
Политика

Тимошенко: Власти Украины готовят «аферу века»

Власти Украины намерены провернуть "аферу века", приняв закон о продаже сельскохозяйственных земель в то время, как в стране введен карантин из-за эпидемии коронавируса, и люди не могут выйти на улицы в знак протеста.
Российская газета 02:54
Политика

Трамп счел гибель 200 тысяч американцев от вируса «хорошим» сценарием

Если в США от коронавируса погибнут менее 200 тыс. человек, это будет успешным исходом, поскольку, по некоторым прогнозам, количество смертей может достичь 2,2 млн человек, заявил президент США Дональд Трамп.
Газета.Ru 02:37
Политика

Парламентарии ЕС обвинили Россию в дезинформации на фоне пандемии

Три члена фракции Европарламента "Зеленые/Европейский свободный альянс" от ФРГ призвали руководство ЕС проверить версию о предполагаемой дезинформационной кампании о COVID-19, которую якобы проводит Россия, говорится в письме парламентариев, оказавшемся в распоряжение РИА "Новости".
Газета.Ru 05:22
Общество

Число заболевших коронавирусом в России продолжает расти

Число заболевших коронавирусом продолжает расти.
Первый канал 00:33
Происшествия

МВД предъявило сотрудникам ЛДПР обвинение в хищении денег

МВД предъявило обвинение двум сотрудникам аппарата ЛДПР в хищении денег . Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр ведомства.
Газета.Ru 03:55
Политика

Песков: специалисты просчитали экономический ущерб от самоизоляции

Москва, 30 марта 2020, 14:49 — REGNUM Перед введением режима самоизоляции российские власти оценили размер экономического ущерба от данной меры.
REGNUM 07:49
Общество

Мария Захарова рассказала о просьбах проживающих за рубежом россиян

Официальный представитель МИДа добавила, что многие граждане РФ строили бизнес и покупали недвижимость за рубежом, а сейчас просят о возвращении домой.
RuNews24.ru вчера в 08:32
Общество

Рошаль рассказал, как не заразиться коронавирусом, посещая магазин

Доктор Рошаль дал рекомендации для защиты от коронавируса, одна из самых эффективных мер – перчатки.
ToDay News Ufa вчера в 05:32
Здоровье

Госпитализированного в Энгельсе пациента проверяют на коронавирус

В министерстве здравоохранения Саратовской области 30 марта прошел брифинг по ситуации с коронавирусом.
Регион 64 05:30
Технологии

Спасет ли советская прививка от коронавируса?

В Германии, где в западной части и бывшей ГДР до объединения использовались разные штаммы вакцины, на Западе заболеваемость значительно выше, чем на востоке.
BFM.ru вчера в 22:05
Хоккей

«Ак Барс» принял решение оставить Квартальнова главным тренером

"Ак Барс" под руководством Квартальнова выиграл Восточную конференцию, а в первом раунде в четырех матчах одолел нижнекамский "Нефтехимик" (4-0).
ProstoProSport 04:58
Общество

В Россию в первую очередь вывезут уехавших после 1 января россиян

Ранее министр транспорта Евгений Дитрих заявил, что за десять дней с 20 марта в Россию вернулись 155 тысяч россиян.
Российская газета 07:48
Общество

Вступление в силу закона о видеофиксации техосмотра автомашин отложат

Планировалось, что в июне 2020 г. вступит в силу федеральный закон, меняющий практику покупки диагностических карт совместно с полисом ОСАГО.
Ведомости 00:53
Общество

Мишустин призвал распространить режим самоизоляции на все регионы

Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал руководителей российских регионов ввести такие же ограничительные меры по борьбе с распространением коронавируса, как в Москве и Подмосковье, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 03:12
Здоровье

325 школьников в Волжском проверяют на коронавирус

Количество тестов выросло из-за обследования учеников 5-11 классов одной из школ города Волжского – всего 325 несовершеннолетних.
ИА Городские вести. Волгоград 06:29
Армия и оружие

Балтийский флот получил новые реактивные системы «Смерч»

Артиллерия Балтийского флота РФ получила на вооружение реактивные системы залпового огня "Смерч".
Вести.Ru 07:37
Финансы

Курс доллара поднялся выше 80 рублей

Курс доллара вырос на 1,47 рубля — до 80,29 рубля. При этом отмечается, что курс евро увеличился на 1,10 рубля и составил 88,83 рубля.
ИА Новороссия 03:16
Общество

Московский врач отметил снижение агрессивности коронавируса

Коронавирус становится «менее агрессивным», чем в самом начале распространения, считает заведующий отделом науки и инноваций 67-й больницы в Москве доктор медицинских наук профессор Владимир Шумилов.
RT на русском 01:33
Происшествия

Правительство Севастополя эвакуировали из-за пожара

Правительство Севастополя эвакуировали из-за возгорания в пристройке к зданию, пострадавших нет, сообщил исполняющий обязанности. директора городского департамента общественной безопасности Алексей Краснокутский.
РИА Новости 07:19
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