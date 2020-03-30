Коронавирус
Российская газетаКабмин одобрил ужесточение наказания за нарушение карантина
Правительство РФ одобрило поправки об ужесточении административной ответственности за нарушение карантина. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.
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Экономика
«Роснефть» продала венесуэльские активы и ушла из этой страны
Государственная нефтяная компания "Роснефть" прекратила деятельность в Венесуэле и продала активы, связанные с этим латиноамериканским государством.
Общество
«Ростех» завершил разработку нового противовирусного комбинезона
«Ростех» разработал новый противовирусный комбинезон, который защищает от вирусов и других биологических угроз.
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Сергей Собянин анонсировал новые ограничения в Москве
Накануне в Москве вступили силу ограничения на передвижения.
Происшествия
В Москве умерла еще одна пациентка с коронавирусом
В Москве скончалась женщина, у который был выявлен коронавирус. Об этом сообщает столичный оперативный штаб.
Общество
Роспотребнадзор напомнил правила использования масок из ткани
Многоразовые маски из тканых материалов можно использовать повторно только после обработки, говорится в рекомендациях Роспотребнадзора.
Здоровье
В России создан препарат для лечения коронавируса
РИА Новости сообщает, что в России появилось лекарство для лечения коронавируса.
Общество
В России за сутки коронавирусом заразились 302 человека, всего — 1836
В России за 29 марта зафиксировано 302 новых случая заболевания коронавирусом COVID-19 в 35 регионах, умер один человек.
Общество
В Калининградской области вводится всеобщий режим самоизоляции
Сегодня стало известно, что с 31 марта, для снижения распространения коронавирусной инфекции в Калининградской области расширили ограничительные меры.
Общество
Собянин предупредил о массовых увольнениях из-за пандемии
В условиях экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса, многие жители Москвы рискуют лишиться работы.
Общество
Правительство России утвердило список товаров первой необходимости
На сайте кабмина опубликовали перечень товаров первой необходимости в условиях пандемии коронавирусной инфекции.
Общество
В Италии работу российских военных в Бергамо показали по ТВ
В Италии работу российских военных специалистов в городе Бергамо показали по телевидению.
Политика
Тимошенко: Власти Украины готовят «аферу века»
Власти Украины намерены провернуть "аферу века", приняв закон о продаже сельскохозяйственных земель в то время, как в стране введен карантин из-за эпидемии коронавируса, и люди не могут выйти на улицы в знак протеста.
Политика
Трамп счел гибель 200 тысяч американцев от вируса «хорошим» сценарием
Если в США от коронавируса погибнут менее 200 тыс. человек, это будет успешным исходом, поскольку, по некоторым прогнозам, количество смертей может достичь 2,2 млн человек, заявил президент США Дональд Трамп.
Политика
Парламентарии ЕС обвинили Россию в дезинформации на фоне пандемии
Три члена фракции Европарламента "Зеленые/Европейский свободный альянс" от ФРГ призвали руководство ЕС проверить версию о предполагаемой дезинформационной кампании о COVID-19, которую якобы проводит Россия, говорится в письме парламентариев, оказавшемся в распоряжение РИА "Новости".
Общество
Число заболевших коронавирусом в России продолжает расти
Число заболевших коронавирусом продолжает расти.
Происшествия
МВД предъявило сотрудникам ЛДПР обвинение в хищении денег
МВД предъявило обвинение двум сотрудникам аппарата ЛДПР в хищении денег . Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр ведомства.
Политика
Песков: специалисты просчитали экономический ущерб от самоизоляции
Москва, 30 марта 2020, 14:49 — REGNUM Перед введением режима самоизоляции российские власти оценили размер экономического ущерба от данной меры.
Общество
Мария Захарова рассказала о просьбах проживающих за рубежом россиян
Официальный представитель МИДа добавила, что многие граждане РФ строили бизнес и покупали недвижимость за рубежом, а сейчас просят о возвращении домой.
Общество
Рошаль рассказал, как не заразиться коронавирусом, посещая магазин
Доктор Рошаль дал рекомендации для защиты от коронавируса, одна из самых эффективных мер – перчатки.
Здоровье
Госпитализированного в Энгельсе пациента проверяют на коронавирус
В министерстве здравоохранения Саратовской области 30 марта прошел брифинг по ситуации с коронавирусом.
Технологии
Спасет ли советская прививка от коронавируса?
В Германии, где в западной части и бывшей ГДР до объединения использовались разные штаммы вакцины, на Западе заболеваемость значительно выше, чем на востоке.
Хоккей
«Ак Барс» принял решение оставить Квартальнова главным тренером
"Ак Барс" под руководством Квартальнова выиграл Восточную конференцию, а в первом раунде в четырех матчах одолел нижнекамский "Нефтехимик" (4-0).
Общество
В Россию в первую очередь вывезут уехавших после 1 января россиян
Ранее министр транспорта Евгений Дитрих заявил, что за десять дней с 20 марта в Россию вернулись 155 тысяч россиян.
Общество
Вступление в силу закона о видеофиксации техосмотра автомашин отложат
Планировалось, что в июне 2020 г. вступит в силу федеральный закон, меняющий практику покупки диагностических карт совместно с полисом ОСАГО.
Общество
Мишустин призвал распространить режим самоизоляции на все регионы
Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал руководителей российских регионов ввести такие же ограничительные меры по борьбе с распространением коронавируса, как в Москве и Подмосковье, передает РИА "Новости".
Здоровье
325 школьников в Волжском проверяют на коронавирус
Количество тестов выросло из-за обследования учеников 5-11 классов одной из школ города Волжского – всего 325 несовершеннолетних.
Армия и оружие
Балтийский флот получил новые реактивные системы «Смерч»
Артиллерия Балтийского флота РФ получила на вооружение реактивные системы залпового огня "Смерч".
Финансы
Курс доллара поднялся выше 80 рублей
Курс доллара вырос на 1,47 рубля — до 80,29 рубля. При этом отмечается, что курс евро увеличился на 1,10 рубля и составил 88,83 рубля.
Общество
Московский врач отметил снижение агрессивности коронавируса
Коронавирус становится «менее агрессивным», чем в самом начале распространения, считает заведующий отделом науки и инноваций 67-й больницы в Москве доктор медицинских наук профессор Владимир Шумилов.
Происшествия
Правительство Севастополя эвакуировали из-за пожара
Правительство Севастополя эвакуировали из-за возгорания в пристройке к зданию, пострадавших нет, сообщил исполняющий обязанности. директора городского департамента общественной безопасности Алексей Краснокутский.