с чего всё началось

Правительство России одобрило выделение средств Минфину РФ для выплаты по 10 тысяч рублей гражданам страны на каждого ребёнка в возрасте до 16 лет. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Кабмин одобрил выделение Минфину средств для выплат на детей до 16 лет

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