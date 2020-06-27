Общество
Аргументы и ФактыКабмин одобрил выделение Минфину средств для выплат на детей до 16 лет
Правительство России одобрило выделение средств Минфину РФ для выплаты по 10 тысяч рублей гражданам страны на каждого ребёнка в возрасте до 16 лет. Об этом сообщается на сайте кабмина.
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Принять проект распоряжения о выделении Минфину из резервного фонда правительства РФ бюджетных ассигнований на осуществление единовременной выплаты в размере 10 000 рублей гражданам РФ на каждого ребёнка в возрасте до 16 лет, — говорится в перечне решений, принятых на заседании правительства 25 июня.News.ruвчера в 03:39
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На выплаты детям до 16 лет будет выделено 270 млрд рублей
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Футболисты "Сельты" на своем поле сыграли вничью с "Барселоной" в матче 32-го тура чемпионата Испании.
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Авто
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В России прошел эксперимент по применению «роя» истребителей
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