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Российская газета
Российская газета

Кабмин одобрил выделение еще 35 млрд рублей на соцвыплаты безработным

Кабинет министров одобрил проект распоряжения о выделении еще 35 миллиардов рублей на выплаты пособий по безработице, сообщает сайт правительства. Документ рассматривался на заседании в четверг. Его принятие позволит обеспечить 100-процентную выплату пособий.В источнике
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Известия

Правительство одобрило выделение средств на соцвыплаты безработным

Известия07:28
ИА Красная Весна

Правительство одобрило выделение денег соцработникам, борющимся с COVID-19

ИА Красная Весна07:14
REGNUM

Правительство РФ выделило дополнительные средства на пособия безработным

REGNUM06:58
News.ru

Кабмин одобрил выделение средств на соцвыплаты безработным

News.ru06:45
Российская газета

Кабмин одобрил выделение еще 35 млрд рублей на соцвыплаты безработным

Российская газета06:21
Петербургский дневник

Российское правительство добавило безработным 35 миллиардов рублей

Петербургский дневник07:11
РИА Новости

Правительство одобрило выделение средств на соцвыплаты безработным

РИА Новости06:19

Боец смешанного стиля Навид Афкари казнен в Иране за убийство

Тегеран, 12 сентября 2020, 12:48 — REGNUM Иранский борец и боец смешанного стиля Навид Афкари казнен 12 сентября, после того как он был признан виновным в убийстве охранника во время акций протеста 2018 года, сообщает Reuters.
REGNUM05:48
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К 2035 году в России могут ввести бесплатный проезд в транспорте

Согласно проекту, начиная с 2025 году проезд по дорогам регионального значения станет платным, а с 2035 г. плата будет взиматься со «всех категорий пользователей дорог», включая дорожную сеть городских агломераций.
Privet-Rostov.ruвчера в 05:36
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Украина направила Белоруссии ноту из-за инцидента с послом на границе

«Сразу после инцидента вокруг обыска автомобиля посла Украины в Республике Беларусь украинская сторона направила ноту в МИД РБ с требованием предоставить объяснения и квалифицировать действия белорусских пограничников», — передает агентство УНН.
Известиявчера в 15:16
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Явка на онлайн-голосовании на выборах в Москве достигла 90%

Со 2 сентября началось досрочное голосование на участках на досрочных выборах в муниципальные депутаты по двум округам в Москве, а в электронном формате выборы проходят 11 и 12 сентября, жители могут проголосовать на портале mos.ru, 13 сентября отдать голос можно будет уже на участке традиционным способом.
РИА Новости06:44
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Власти Москвы меняют порядок карантина для больных с симптомами ОРВИ

Отмечается, что в случае отрицательного теста больной больше не будет приравниваться к заболевшему COVID-19, как было раньше, и, соответственно, ему не нужно будет соблюдать режим самоизоляции в течение 14 дней.
RT на русском10 сентября в 11:06
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ЦБ предупредил о новом виде мошенничества с картами

Как пояснил изданию представитель ЦБ, такое мошенничество стало возможным из-за того, что один из банков не соблюдал рекомендации по противодействию мобильному мошенничеству и защите клиентов от несанкционированного доступа к их конфиденциальной информации через систему интерактивного голосового меню, которые были даны в 2019 году.
BFM.ru06:26
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Киев возобновил подачу воды в ЛНР с Западной фильтровальной станции

Киев возобновил подачу воды в самопровозглашенную Луганскую народную республику с Западной фильтровальной станции (ЗФС), прекращенное в четверг, заявил журналистам в субботу официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.
РИА Новости04:58
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