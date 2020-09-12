Явка на онлайн-голосовании на выборах в Москве достигла 90%

Со 2 сентября началось досрочное голосование на участках на досрочных выборах в муниципальные депутаты по двум округам в Москве, а в электронном формате выборы проходят 11 и 12 сентября, жители могут проголосовать на портале mos.ru, 13 сентября отдать голос можно будет уже на участке традиционным способом.