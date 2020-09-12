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Российская газета
Российская газета

Кабмин одобрил выделение еще 35 млрд рублей на соцвыплаты безработным

Кабинет министров одобрил проект распоряжения о выделении еще 35 миллиардов рублей на выплаты пособий по безработице, сообщает сайт правительства. Документ рассматривался на заседании в четверг. Его принятие позволит обеспечить 100-процентную выплату пособий.В источнике
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Российская газета

Кабмин одобрил выделение еще 35 млрд рублей на соцвыплаты безработным

Российская газета06:21
Известия

Правительство одобрило выделение средств на соцвыплаты безработным

Известия07:28
REGNUM

Правительство РФ выделило дополнительные средства на пособия безработным

REGNUM06:58
News.ru

Кабмин одобрил выделение средств на соцвыплаты безработным

News.ru06:45
Национальная служба новостей

Правительство выделило деньги на соцвыплаты безработным

Национальная служба новостей07:52
ИА Красная Весна

Правительство одобрило выделение денег соцработникам, борющимся с COVID-19

ИА Красная Весна07:14
РИА Новости

Правительство одобрило выделение средств на соцвыплаты безработным

РИА Новости06:19

ГосТВ Белоруссии: PandaDoc финансировала женские протесты в стране

IT-компания PandaDoc, четверо сотрудников минского офиса которой арестованы по уголовному делу о мошенничестве, финансировала женские протесты в Белоруссии, заявило Агентство теленовостей, которое входит в государственную "Белтелерадиокомпанию".
ГосТВ Белоруссии: PandaDoc финансировала женские протесты в стране
РИА Новости06:32
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Проктолог Малышев перечислил ранние симптомы рака кишечника

Раннее распознавание рака кишечника позволит предотвратить развитие болезни, сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa.Характерные признаки заболевания, появляющиеся еще на ранних стадиях, назвал хирург-колопроктолог, член ассоциации колопроктологов России, врач Александр Малышев.
Уфимские Заметки10 сентября в 10:30
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Том Холланд назвал фильм «Дьявол навсегда» большим шагом для своей карьеры

Фанатам придется подождать, пока в свет выйдет очередной фильм о Человеке-пауке, но уже в этом месяце на Netflix станет доступна другая картина во главе с Томом Холландом — драма «Дьявол навсегда».
Popcornnews.ruвчера в 02:15

ЦБ предупредил о новом виде мошенничества с картами

Как пояснил изданию представитель ЦБ, такое мошенничество стало возможным из-за того, что один из банков не соблюдал рекомендации по противодействию мобильному мошенничеству и защите клиентов от несанкционированного доступа к их конфиденциальной информации через систему интерактивного голосового меню, которые были даны в 2019 году.
BFM.ru06:26
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Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело против судьи Добрыниной

Высшая квалификационная коллегия судей рассмотрит представление главы СК Александра Бастрыкина о возбуждении дела о покушении на мошенничество в отношении председателя Дзержинского районного суда Волгограда Юлии Добрыниной, сообщается на сайте ВККС.
РИА Новости19:08
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Прокуратура Берлина получила запрос о помощи России по Навальному

Телеведущий Владимир Соловьев в своем канале в своем Telegram прокомментировал сообщение берлинской прокуратуры о том, что она получила запрос для оказания юридической помощи и для получения данных о состоянии здоровья Навального с его согласия.
РИА Новостивчера в 09:33
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Прокаты фигуристов сборной России стартуют без ряда лидеров

Контрольные прокаты фигуристов сборной России пройдут в Москве 12-13 сентября, спортсмены представят на суд специалистов и зрителей программы, с которыми они будут выступать в новом сезоне, по различным причинам болельщики не увидят нескольких лидеров национальной команды.
РИА Новости17:15

Боец смешанного стиля Навид Афкари казнен в Иране за убийство

Тегеран, 12 сентября 2020, 12:48 — REGNUM Иранский борец и боец смешанного стиля Навид Афкари казнен 12 сентября, после того как он был признан виновным в убийстве охранника во время акций протеста 2018 года, сообщает Reuters.
REGNUM05:48
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В МВД разработали новые правила сдачи экзамена на водительские права

В МВД подготовили новую версию административного регламента для проведения экзаменов на водительские права, соответствующий документ опубликовали на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.
РИА Новостивчера в 16:23
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