«Правительство приняло решение в сентябре выплатить 3 тысячи рублей к пособию по безработице на каждого несовершеннолетнего ребёнка», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте правительства России. Уточняется, что это одна из мер поддержки населения в условиях пандемии COVID-19.

С чего всё началось На сайте Правительства Российской Федерации появилось постановление, в соответствии с которым безработные родители в сентябре 2020 года получат пособия по 3 тысячи рублей на каждого несовершеннолетнего ребенка. Московский Комсомолец 03:03