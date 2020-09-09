Кабмин одобрил выплаты на детей к пособию по безработице в сентябре
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«Правительство приняло решение в сентябре выплатить 3 тысячи рублей к пособию по безработице на каждого несовершеннолетнего ребёнка», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте правительства России. Уточняется, что это одна из мер поддержки населения в условиях пандемии COVID-19.В источнике
С чего всё началось
На сайте Правительства Российской Федерации
появилось постановление, в соответствии с которым безработные родители в сентябре 2020 года получат пособия по 3 тысячи рублей на каждого несовершеннолетнего ребенка.
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