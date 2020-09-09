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Кабмин одобрил выплаты на детей к пособию по безработице в сентябре

«Правительство приняло решение в сентябре выплатить 3 тысячи рублей к пособию по безработице на каждого несовершеннолетнего ребёнка», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте правительства России. Уточняется, что это одна из мер поддержки населения в условиях пандемии COVID-19.В источнике
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«Правительство приняло решение в сентябре выплатить 3 тысячи рублей к пособию по безработице на каждого несовершеннолетнего ребёнка», — говорится
 в сообщении, опубликованном на официальном сайте правительства России.
RT на русском03:09
Подробнее о событии
Газета.Ru

Безработные родители несовершеннолетних детей в сентябре получат доплаты

Газета.Ru04:44
ТАСС

Кабмин выплатит в сентябре 3 тыс. рублей к пособию по безработице на каждого ребенка

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РИА Новости

Правительство одобрило выплаты безработным на детей в сентябре

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Россиянам в сентябре выплатят новое пособие на детей. Минимальная сумма — 3 тысячи рублей

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Безработные родители получат дополнительные 3 тысячи рублей на ребенка

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