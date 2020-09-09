Кабмин одобрил выплаты на детей к пособию по безработице в сентябре
Смотрите также
В США сотрудник полиции выстрелил в подростка с аутизмом
Лукашенко допустил проведение досрочных выборов в Белоруссии
Замглавы Минэнерго Анатолия Тихонова обвинили в хищении 603 млн рублей
Ефремов отказался от услуг адвоката, Пашаев это отрицает
Польша предложила Германии замену «Северному потоку-2»
Песков призвал не соотносить события в Белоруссии с Россией
Apple проведет презентацию 15 сентября без iPhone 12
Певица Азиза отменила свадьбу из-за измены жениха
В ОНК рассказали об условиях содержания Ефремова в СИЗО
Роналду оформил 100-й и 101-й голы за сборную Португалии
На Лесбосе после пожара в лагере беженцев объявлен режим ЧС
Лукашенко рассказал о неопубликованной части разговора ФРГ и Польши
Лукашенко назначил нового генпрокурора Белоруссии
Медведев предложил ввести в России минимальный гарантированный доход
В Москве началась вакцинация жителей от коронавируса
В Совфеде предложили ввести новые выплаты безработным из-за пандемии
Большая пресс-конференция Путина в декабре планируется в очном формате
Замглавы Минэнерго Анатолия Тихонова обвинили в хищении 603 млн рублей
Лукашенко рассказал о неопубликованной части разговора ФРГ и Польши
Польша предложила Германии замену «Северному потоку-2»
В Москве началась вакцинация жителей от коронавируса
Кабмин одобрил выплаты на детей к пособию по безработице в сентябре
AstraZeneca приостановила испытания вакцины от COVID-19
Тихановская выступила с обращением к гражданам России
Киноакадемия представила новые стандарты для номинации на «Оскар»
Михаил Ефремов получил первую передачу в СИЗО
ЦБ отметил рекордное снижение числа используемых банковских карт
«Правительство приняло решение в сентябре выплатить 3 тысячи рублей к пособию по безработице на каждого несовершеннолетнего ребёнка», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте правительства России. Уточняется, что это одна из мер поддержки населения в условиях пандемии COVID-19.В источнике
С чего всё началось
«Правительство приняло решение в сентябре выплатить 3 тысячи рублей к пособию по безработице на каждого несовершеннолетнего ребёнка», — говорится
в сообщении, опубликованном на официальном сайте правительства России.
Подробнее о событии
В Тюменской облдуме не поддержали выплаты по 10 000 рублей для детей от 16 до 18 лет
Вслух.Рувчера в 07:52