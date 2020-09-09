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Кабмин одобрил выплаты на детей к пособию по безработице в сентябре

«Правительство приняло решение в сентябре выплатить 3 тысячи рублей к пособию по безработице на каждого несовершеннолетнего ребёнка», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте правительства России. Уточняется, что это одна из мер поддержки населения в условиях пандемии COVID-19.В источнике
С чего всё началось
«Правительство приняло решение в сентябре выплатить 3 тысячи рублей к пособию по безработице на каждого несовершеннолетнего ребёнка», — говорится
 в сообщении, опубликованном на официальном сайте правительства России.
RT на русском03:09
Подробнее о событии
РБК

Безработным родителям в сентябре выплатят по 3 тыс. руб. на ребенка

РБК02:48
ТАСС

Кабмин выплатит в сентябре 3 тыс. рублей к пособию по безработице на каждого ребенка

ТАСС02:52
Российская газета

Правительство выплатит безработным родителям по 3 тысячи рублей на ребенка

Российская газета02:50
Газета.Ru

Безработным выплатят по 3 тыс. рублей на ребенка

Газета.Ru06:13
РИА Новости

Правительство одобрило выплаты безработным на детей в сентябре

РИА Новости02:47
Четвертая Власть

Безработные родители получат дополнительные 3 тысячи рублей на ребенка

Четвертая Власть03:07
Вслух.Ру

В Тюменской облдуме не поддержали выплаты по 10 000 рублей для детей от 16 до 18 лет

Вслух.Рувчера в 07:52

Оперштаб сообщил о 5,22 тыс. новых случаев COVID-19 в РФ за сутки

Interfax-Russia.ru - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в России составил 5,22 тыс. случаев, умерли за сутки 142 пациента, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в среду.
Интерфакс - Россия03:37
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Роналду оформил 100-й и 101-й голы за сборную Португалии

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду продолжает бить рекорды: благодаря дублю в ворота Швеции нападающий стал вторым футболистом в истории, которому удалось достичь отметки в 100 голов за сборную, и первым в европейском футболе.
Газета.Ru05:22

Новый универсал Volkswagen Golf стал еще практичнее

Новый универсал Volkswagen Golf получил багажник объемом 1642 литра, что значит, что он не только больше, чем в предыдущем поколении (на 22 литра), но и в целом автомобиль практичнее, чем, например, Volvo V60 или универсал BMW 3 серии.
Top Gear Russia05:12
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В Петербурге зритель требует с театра более 1 млн рублей за травму

Санкт-Петербург, 9 сентября 2020, 12:45 — REGNUM Зритель Академического малого драматического театра — театра Европы (МДТ) Елизавета Видус требует с учреждения культуры через суд более 1 млн рублей за полученную травму во время спектакля.
REGNUM05:45
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