Общество
Мой БрянскКабмин одобрил законопроект о повышении предельного возраста ректоров
По информации издания, документ предлагает повысить предельный возраст ректоров 70 лет. Согласно документу, их пребывание на одной должности также будет ограничено тремя сроками.
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Планируется повышение возрастного потолка для руководителей вузов и НИИ
Портал Поиск05 февраля в 09:48
Предельный возраст руководителей вузов и научных организаций предлагается повысить до 70 лет
Парламентская газета06 февраля в 04:51
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В Миассе разместили на карантин 15 человек, вернувшихся из Китая
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