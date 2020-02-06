Общество

Мой БрянскМой БрянскКабмин одобрил законопроект о повышении предельного возраста ректоров

По информации издания, документ предлагает повысить предельный возраст ректоров 70 лет. Согласно документу, их пребывание на одной должности также будет ограничено тремя сроками.
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Кабмин одобрил законопроект о повышении предельного возраста ректоров

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