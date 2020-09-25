Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Моя Москва.онлайн
Моя Москва.онлайн

Кабмин одобрил законопроект об изменении МРОТ с 2021 года

Правительство России одобрило законопроект об изменении минимального размера оплаты труда с 2021 года, сообщает ТАСС со ссылкой на официальный сайт кабмина. Ранее Минтруд предложил увеличить МРОТ до 12 792 рублей с 1 января следующего года.В источнике
Подробнее о событии
URA.Ru

Российские власти одобрили изменение прожиточного минимума

URA.Ru25 сентября в 09:09
RT на русском

В Госдуме прокомментировали проект изменений в закон о МРОТ

RT на русском25 сентября в 16:12
ТАСС

Трехсторонняя комиссия одобрила внесение в Госдуму законопроекта об изменении МРОТ

ТАСС25 сентября в 11:43
Росбалт

Зачем вам еда, если у вас нет денег?

Росбалтвчера в 10:12
Известия

Правительство одобрило законопроект об изменении МРОТа с 2021 года

Известия25 сентября в 08:44
Московский Комсомолец

Кабмин одобрил законопроект об изменении МРОТ

Московский Комсомолец25 сентября в 09:38
Ведомости

Правительство одобрило законопроект об изменении расчета МРОТа

Ведомости25 сентября в 08:32

Маск показал фото космического корабля Starship с хвостовым оперением

Основатель аэрокосмической компании SpaceX и глава Tesla Илон Маск опубликовал в Twitter фотографию космического корабля SpaceX Starship, который собирают с оперением для первого полета на высоту около 18 км. "Starship SN8 с задними закрылками корпуса", — говорится в подписи к фотографии.
РБКвчера в 16:11
16