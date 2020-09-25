Кабмин одобрил законопроект об изменении МРОТ с 2021 года
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Правительство России одобрило законопроект об изменении минимального размера оплаты труда с 2021 года, сообщает ТАСС со ссылкой на официальный сайт кабмина. Ранее Минтруд предложил увеличить МРОТ до 12 792 рублей с 1 января следующего года.В источнике
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Трехсторонняя комиссия одобрила внесение в Госдуму законопроекта об изменении МРОТ
ТАСС25 сентября в 11:43