Кабмин одобрил законопроект об изменении МРОТ с 2021 года
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Правительство РФ одобрило законопроект об изменении минимального размера оплаты труда (МРОТ) и прожиточного минимума с 2021 года. Об этом сообщается в пятницу на официальном сайте кабмина.В источнике
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