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ТАСС
ТАСС

Кабмин одобрил законопроект об изменении МРОТ с 2021 года

Правительство РФ одобрило законопроект об изменении минимального размера оплаты труда (МРОТ) и прожиточного минимума с 2021 года. Об этом сообщается в пятницу на официальном сайте кабмина.В источнике
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ФАН

В Госдуме объяснили, как будут рассматривать проект о повышении МРОТ

ФАНвчера в 10:34
RT на русском

В Госдуме прокомментировали проект изменений в закон о МРОТ

RT на русскомвчера в 16:12
ТАСС

Трехсторонняя комиссия одобрила внесение в Госдуму законопроекта об изменении МРОТ

ТАССвчера в 11:43
Российская газета

Росстат рассказал о расчете медианной зарплаты, к которой привяжут МРОТ

Российская газета05:41
URA.Ru

Российские власти одобрили изменение прожиточного минимума

URA.Ruвчера в 09:09
Известия

Правительство одобрило законопроект об изменении МРОТа с 2021 года

Известиявчера в 08:44
Московский Комсомолец

Кабмин одобрил законопроект об изменении МРОТ

Московский Комсомолецвчера в 09:38

Range Rover Velar получил новые моторы и системы

Базовым станет 2,0-литровый Ingenium D200 с отдачей в 199 л.с. Интерьер внедорожника также получил новую информационно-развлекательную систему Pivi в двух вариантах: стандартный и продвинутый.
32CARS.ru23 сентября в 06:35
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«Вектор» назвал условия для выработки пожизненного иммунитета к COVID

При определенных особенностях иммунной системы, если человек тяжело переболел COVID-19, у него возможна выработка пожизненного иммунитета к инфекции, заявил директор центра "Вектор" Ринат Максютов.
РИА Новости05:49