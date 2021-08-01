ТАССКабмин одобрил законопроект о передаче властям Крыма полномочий по регулированию СЭЗ"Принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу", - говорится в сообщении.РИА Новости"Проектом распоряжения предусматривается выделение средств на реконструкцию тоннельного водовода Южного берега Крыма и капитальный ремонт водовода в Симферопольском районе," - уточняется в на сайте.РИА НовостиТакже Мишустин сообщил, что еще порядка 2 млрд рублей планируют направить Севастополю, на оплату труда работников здравоохранения и ряд других необходимых расходов.РИА Новости КрымЗаконопроект также содержит положения, предусматривающие увеличение минимального объема капвложений, необходимых для реализации инвестиционного проекта в свободной экономической зоне.РИА НовостиЧитать далееСвернутьПодробнее о событииКрым получит дополнительное финансирование на ремонт водоводовКП - Крым09:59Власти Крыма будут сами регулировать свободные экономические зоныПервый Севастопольский08:55Крым получит федеральные деньги на реконструкцию двух водоводовРИА Новости Крым08:03Кабмин одобрил законопроект о передаче властям Крыма полномочий по регулированию СЭЗТАСС06:52Правительство приняло ряд решений по развитию КрымаПРАЙМ05:57Показать ещёОценить3Поделиться