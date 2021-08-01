Глава ЛДПР Жириновский упрекнул МИД Азербайджана в незнании принципов свободы слова

Временный поверенный в делах посольства РФ в Баку был приглашен в МИД Азербайджана, ему вручили ноту в связи с высказываниями Жириновского о стране, сообщило азербайджанское внешнеполитическое ведомство.