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Кабмин одобрил законопроект о передаче властям Крыма полномочий по регулированию СЭЗ

"Принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу", - говорится в сообщении.
РИА Новости
"Проектом распоряжения предусматривается выделение средств на реконструкцию тоннельного водовода Южного берега Крыма и капитальный ремонт водовода в Симферопольском районе," - уточняется в на сайте.
РИА Новости
Также Мишустин сообщил, что еще порядка 2 млрд рублей планируют направить Севастополю, на оплату труда работников здравоохранения и ряд других необходимых расходов.
РИА Новости Крым
Законопроект также содержит положения, предусматривающие увеличение минимального объема капвложений, необходимых для реализации инвестиционного проекта в свободной экономической зоне.
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