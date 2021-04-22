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Кабмин одобрил законопроект о «золотых визах» для иностранных инвесторов

"Газета.Ru" разбиралась, почем будут российские "золотые визы" и кого привлечет российский ВНЖ. Законопроект о "золотых визах" для иностранных инвесторов одобрен правительством, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников.В источнике

С чего всё началось

Кабмин поддержал законопроект о «золотых» визах для иностранных инвесторов

В материалах к законопроекту отмечалось, что при соблюдении критериев инвестор, а также члены его семьи смогут получить вид на жительство в России в упрощенном порядке, минуя стадию получения разрешения на временное проживание.
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