«Его провоцируют». Французы сочли послание Путина ультиматумом для Запада

"Неудивительно, что господин Путин выдвинул этот ультиматум: уже слишком много времени те, кто считают себя хозяевами мира, открыто провоцируют его на конфликт, конечно, забыв спросить нашего мнения", — предположил пользователь под ником Capucine.