Кабмин одобрил законопроект о «золотых визах» для иностранных инвесторов
"Газета.Ru" разбиралась, почем будут российские "золотые визы" и кого привлечет российский ВНЖ. Законопроект о "золотых визах" для иностранных инвесторов одобрен правительством, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников.В источнике
С чего всё началось
Кабмин поддержал законопроект о «золотых» визах для иностранных инвесторов
В материалах к законопроекту отмечалось, что при соблюдении критериев инвестор, а также члены его семьи смогут получить вид на жительство в России в упрощенном порядке, минуя стадию получения разрешения на временное проживание.
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