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Кабмин одобрил законопроект о «золотых визах» для иностранных инвесторов

Правительство РФ на заседании в четверг одобрило законопроект об упрощенном порядке выдачи иностранным инвесторам и членам их семей вида на жительство (ВНЖ) в РФ (так называемые золотые визы), сообщил глава Минэкономразвития Максим Решетников на брифинге по итогам заседания.В источнике

С чего всё началось

Кабмин поддержал законопроект о «золотых» визах для иностранных инвесторов

Правительство поддержало законопроект Минэкономразвития о "золотых" визах для иностранных инвесторов, сообщил журналистам глава Минэкономразвития Максим Решетников.
ТАСС13:42

Подробнее о событии

Правительство поддержало законопроект о «золотых» визах

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Стала известна цена «золотого» вида на жительство для иностранцев в России

ИА Красная Весна15:43

Кабмин поддержал законопроект о «золотых» визах для иностранных инвесторов

ТАСС13:42

Правительство поддержало законопроект о «золотых» визах для иностранных инвесторов

Коммерсантъ14:22

Правительство поддержало проект о выдаче «золотых» виз иностранным инвесторам

Парламентская газета13:45

Проект об упрощенной выдаче ВНЖ инвесторам могут принять осенью

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Кабмин упростит условия получения вида на жительство для иностранных инвесторов

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