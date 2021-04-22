Кабмин одобрил законопроект о «золотых визах» для иностранных инвесторов
Правительство РФ на заседании в четверг одобрило законопроект об упрощенном порядке выдачи иностранным инвесторам и членам их семей вида на жительство (ВНЖ) в РФ (так называемые золотые визы), сообщил глава Минэкономразвития Максим Решетников на брифинге по итогам заседания.В источнике
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Кабмин поддержал законопроект о «золотых» визах для иностранных инвесторов
Правительство поддержало законопроект Минэкономразвития о "золотых" визах для иностранных инвесторов, сообщил журналистам глава Минэкономразвития Максим Решетников.
ТАСС13:42
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Правительство поддержало проект о выдаче «золотых» виз иностранным инвесторам
Парламентская газета13:45