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Инфекционист Малышев оценил необходимое число антител для защиты от COVID-19

Вирусолог Чепурнов ранее прокомментировал идею выдачи QR-кодов по уровню антител.
RT на русском
Врач-инфекционист Николай Малышев выразил мнение, что титр антител в 500 Bau/мл может быть достаточным для защиты организма от коронавируса.
RT на русском
17 ноября глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что российские власти обсуждают возможность выдачи QR-кодов гражданам, у которых имеется достаточный уровень антител к COVID-19.
Lenta.ru
Главный научный сотрудник Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн к идее выдавать россиянам QR-коды по уровню антител к коронавирусу отнесся скептически.
Lenta.ru

Подробнее о событии

QR-код за антитела могут дать не всем
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Инфекционист Малышев: титра антител в 500 Bau/мл достаточно для защиты от COVID-19
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Инфекционист Николай Малышев назвал достаточный для защиты от COVID-19 уровень антител
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Инфекционист Малышев заявил, что 500 антител Bau/мл достаточно для защиты от коронавируса
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