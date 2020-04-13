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Экономика Рада приняла «коронавирусные» изменения в госбюджет Украины Киев, 13 апреля 2020, 15:50 — REGNUM Верховная рада на внеочередном заседании сегодня, 13 апреля, поддержала «коронавирусные» изменения в госбюджет страны на этот год, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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