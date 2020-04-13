Коронавирус
РБККабмин определил список имеющих право наказывать за нарушение ЧС лиц
Правительство определило список госслужащих, которые имеют право составлять протоколы об административном правонарушении за невыполнение правил поведения при чрезвычайных ситуациях. Документ, подписанный премьер-министром Михаилом Мишустиным, опубликован на сайте правительства.
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Общество
Голикова назвала даты для решений об отмене карантина
Напомним, по данным на 12 апреля в России подтверждены 2186 новых случаев коронавирусной инфекции Covid-19.
Арбуз вчера в 10:03
Политика
Путин призвал задействовать Минобороны для борьбы с коронавирусом
Президент России Владимир Путин не исключает, что для борьбы с коронавирусом могут быть задействованы силы Минобороны, отметил глава государства во время совещания по поводу ситуации с распространением инфекции.
Московский Комсомолец 08:47
Общество
Новый тест Джонсона на коронавирус дал отрицательный результат
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон после выписки из больницы сдал новый тест на коронавирус, он дал отрицательный результат.
Российская газета 08:55
Общество
Собянин рассказал порядок получения специальных пропусков
Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил порядок оформления и использования пропусков для передвижения в период режима повышенной готовности.
РИА Новости 11 апреля в 13:15
Шоу-бизнес
Представитель Булановой рассказал о состоянии певицы
Ранее представитель артистки сообщил РИА Новости, что Буланова находится в больнице из-за проблем с сердцем.
РИА Новости 04:54
Здоровье
Семь новых заболевших коронавирусом выявили в Свердловской области
Семь новых заболевших коронавирусом выявили в Свердловской области.
Время Пресс 05:00
Общество
В ВОЗ высказались о пике эпидемии коронавируса в России
Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович высказалась о пике эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19 в стране.
RT на русском 08:11
Общество
В Челябинске снизился индекс самоизоляции населения
По данным исследования, на минувшей неделе средний индекс самоизоляции в Челябинске составил 2,9 балла.
Эхо Москвы в Челябинске 06:18
Происшествия
На въездах в Москву поставили ОМОН
Въезжающие в Москву из области потоки машин теперь контролируются полицией совместно с сотрудниками ОМОН Росгвардии, сообщил агентству "Интерфакс" информированный источник.
Вести.Ru 07:15
Общество
Представитель ВОЗ: Ношение масок станет нормой
К понедельнику число выявленных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 1,85 млн человек, 114 тысяч скончались.
62инфо 08:36
Шоу-бизнес
Плющенко и Рудковская приняли участие в парном челлендже
Фигурист Евгений Плющенко и продюсер Яна Рудковская приняли участие в парном челлендже.
Рамблер 00:42
Здоровье
Лукашенко: в Белоруссии не умер ни один человек от коронавируса
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в стране нет умерших от коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ 08:47
Энергетика
ОПЕК+ согласовала крупнейшее в истории сокращение добычи
Страны ОПЕК+ подписали соглашение о снижении добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки, сообщило в Twitter Министерство нефти Ирана.
Коммерсантъ вчера в 14:46
Общество
Эксперт ВШЭ заявила о смене динамики распространения COVID-19 в России
Ситуация с распространением коронавируса в России больше не развивается по оптимистической траектории, заявила директор Института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович в эфире шоу "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия 1".
РИА Новости вчера в 23:51
Политика
Суд вынес приговор бывшему министру обороны Грузии
Тбилиси, 13 апреля 2020, 13:43 — REGNUM Тбилисский городской суд вынес обвинительный приговор бывшему министру обороны Грузии Ираклию Окруашвили и осудил его на 5 лет лишения свободы.
REGNUM 06:43
Армия и оружие
Странное поведение польского истребителя F-16 попало на видео
Внимания оператора привлекли странные маневры польского истребителя F-16, поднятого для сопровождения российской авиагруппы.
Российская газета 05:40
Игры
Meeple Station вышла из раннего доступа, но, похоже, рано
На днях покинул ранний доступ Steam симулятор космической станции Meeple Station.
Игромания.ру 07:54
Экономика
Российский бизнес не получит компенсации за простой в период пандемии
Российскому бизнесу не стоит ожидать страховых компенсаций за простой в период пандемии нового типа коронавируса, сообщают "Известия".
Газета.Ru 03:55
Происшествия
В российском городе в окно жилого дома попал снаряд
Ранее в городе по жилому дому случайно выстрелил вертолет — тогда снаряд тоже попал в балкон, сообщает Mash.
Lenta.ru 08:28
Общество
Уткин жестко ответил на обвинения Соловьева
Известный журналист и телекомментатор Василий Уткин жестко ответил на обвинения Владимира Соловьева, который назвал его "психически больным".
Газета.Ru 04:50
Экономика
Рада приняла «коронавирусные» изменения в госбюджет Украины
Киев, 13 апреля 2020, 15:50 — REGNUM Верховная рада на внеочередном заседании сегодня, 13 апреля, поддержала «коронавирусные» изменения в госбюджет страны на этот год, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 08:50
Политика
Рада отказалась отменить закон о рынке земли
Парламент Украины на внеочередном заседании в понедельник отказался отменить закон о рынке земли, теперь документ может быть передан на подпись главе государства Владимиру Зеленскому.
РИА Новости 08:35
Наука
Блокирующее размножение коронавируса лекарство обнаружили в Японии
Японские учёные из Университета Токай в Исехаре выяснили, что антиретровирусный препарат «Нельфинавир» способен блокировать размножение коронавируса SARS-CoV-2.
REGNUM 01:24
Политика
Турчинов предрек возвращение Украине «не только Крыма и Донбасса»
Экс-секретарь СНБО Украины Александр Турчинов в интервью порталу "Обозреватель" заявил о возможности Киева вернуть Крым.
РИА Новости 07:44
Общество
Голикова рассказала о быстром развитии коронавируса у ряда больных
"Болезнь развивается очень быстро в некоторых случаях, не во всех, конечно, они из легких больных превращаются в больных тяжелых и попадают в лечебные учреждения и могут попадать сразу и в реанимацию, и на аппарат искусственной вентиляции легких", — рассказала Голикова.
Pravda.Ru 07:03