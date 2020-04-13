Коронавирус
РБККабмин определил список имеющих право наказывать за нарушение ЧС лиц
Правительство определило список госслужащих, которые имеют право составлять протоколы об административном правонарушении за невыполнение правил поведения при чрезвычайных ситуациях. Документ, подписанный премьер-министром Михаилом Мишустиным, опубликован на сайте правительства.
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Шоу-бизнес
Подруга Бабкиной рассказала, что певицу вывели из искусственной комы
РИА Новости вчера в 10:36
Политика
Путин констатировал ухудшение ситуации с коронавирусом в стране
В России ситуация с распространением коронавируса меняется ежедневно и "не в лучшую сторону", все больше регистрируют пациентов с тяжелым течением болезни, обратил внимание глава страны Владимир Путин на совещании по эпидемиологической обстановке.
Газета.Ru 12:51
Общество
Попова: лишь 7% московских медиков приобрели иммунитет от коронавируса
Первые результаты нового теста на антитела у московских медиков показали, что не более 7% персонала выработали иммунитет от новой коронавирусной инфекции.
Вести.Ru 11:57
Авто
Бюджетный аналог Chevrolet Cruze появился в продаже
Автоновости дня вчера в 04:35
Политика
Опубликован новый коэффициент полезности депутатов Госдумы
Москва, 13 апреля 2020, 16:10 — REGNUM Опубликован Девятый интегральный рейтинг «Коэффициент полезности депутатов Государственной Думы» (КПДГД) — исследование российских политологов, которое анализирует эффективность работы депутатов Госдумы VII созыва.
REGNUM 09:10
Политика
Кадыров обвинил «Газпром» в финансировании «диверсионной газеты»
Глава Чечни Рамзан Кадыров обвинил «Газпром» в финансировании «диверсионной» «Новой газеты». По его мнению, это «общеизвестный факт».
Ведомости 13:12
Общество
В Москве начали оформлять пропуска для передвижения по городу
С сегодняшнего дня жители Москвы могут оформить пропуск для передвижения по городу.
Российская газета 02:50
Энергетика
Названы плюсы и минусы для России от рекордной сделки по нефти
Экономисты, опрошенные принадлежащим Григорию Березкину РБК, назвали плюсы и минусы для России от рекордной сделки по сокращению добычи нефти между участниками предыдущего соглашения ОПЕК+ и сторонними странами, заключенной 12 апреля.
Lenta.ru 12:55
Гаджеты
Смартфоны Xiaomi и Redmi могут стать водонепроницаемыми
Президент компании Xiaomi (включает в себя бренд Redmi) Лу Вейбинг пообещал пользователям устройств китайского производителя оснастить новые смартфоны долгожданной фишкой: защитой от воды.
ПРАЙМ 05:19
Политика
Президент Чехии назвал глупостью снос памятника Коневу в Праге
Президент Чехии Милош Земан считает снос статуи маршала Конева нелепым.
Коммерсантъ вчера в 12:00
Энергетика
Саудовская Аравия продолжает ценовую войну
Несмотря на сделку ОПЕК+, Саудовская Аравия, похоже, решила продолжить ценовую войну.
Вести.Ru 08:15
Общество
Собянин: в Москве наблюдается снижение госпитализации
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что тест-системы по выявлению коронавируса COVID-19 стали более эффективными, а в столице наблюдается снижение госпитализации.
Московский Комсомолец 09:41
Политика
Турчинов предрек возвращение Украине «не только Крыма и Донбасса»
Экс-секретарь СНБО Украины Александр Турчинов в интервью порталу "Обозреватель" заявил о возможности Киева вернуть Крым.
РИА Новости 07:44
Общество
Глава Удмуртии постановил ограничить въезд и выезд в городах региона
Во избежание распространения коронавирусной инфекции в городах Удмуртии ограничат въезд и выезд.
ИА Удмуртия 11:25
Общество
В ВОЗ высказались о пике эпидемии коронавируса в России
Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович высказалась о пике эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19 в стране.
RT на русском 08:11
Футбол
УЕФА планирует завершить футбольный сезон в августе
Организации планируют завершить национальные чемпионаты Старого света до того, как будут завершены еврокубки, сообщает Спорт24.Ru.
Вести.Ru 12:55
Политика
Трамп объявил во всех 50 штатах США режим крупного бедствия
"Впервые в истории президент объявляет, что режим крупного бедствия существует во всех 50 штатах сразу", — написал представитель Белого дома Джадд Дир в Twitter.
РИА Новости 11 апреля в 21:42
Армия и оружие
Минобороны рассекретило архивные документы о Венской операции
75 лет назад, 13 апреля 1945 года советские войска освободили Вену от немецко-фашистских захватчиков.
Вместе-РФ 11:52
Общество
Голикова оценила ситуацию с распространением коронавируса в России
Вице-премьер считает, что полный выход из ограничительных мер в России может произойти к лету, если россияне будут соблюдать все рекомендации по социальному дистанцированию и самоизоляции.
RT на русском вчера в 07:23
Политика
Лукашенко обвинил российские СМИ в предвзятости
Президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил российские СМИ в предвзятом освещении мер, принимаемых властями для борьбы с распространением коронавируса в республике.
Lenta.ru 09:50
Кино
Сегодня стартует показ фильма «Зулейха открывает глаза»
Сегодня на телеканале «Россия 1» в 21.00 стартует показ исторического фильма «Зулейха открывает глаза» по экранизации одноименного романа Гузель Яхиной.
Республика Татарстан 07:21
Общество
Эксперт ВШЭ заявила о смене динамики распространения COVID-19 в России
Ситуация с распространением коронавируса в России больше не развивается по оптимистической траектории, заявила директор Института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович в эфире шоу "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия 1".
РИА Новости вчера в 23:51
Происшествия
В Москве впервые оштрафовали группу людей за нарушение самоизоляции
Солнцевский суд Москвы оштрафовал компанию людей за нарушение режима самоизоляции. Об этом РБК сообщили в пресс-службе суда.
РБК 11:05
Здоровье
Коронавирус в Ивановской области вышел из-под контроля
Больше 5 тысяч человек – точнее, 5023 – в Ивановской области находились под наблюдением врачей в связи с коронавирусом с 29 января.
Кстати.News 11 апреля в 10:50
Шоу-бизнес
Кети Топурия вышла обнаженной в лес
Вокалистка российской группы «А’Студио» Кети Топурия поделилась с подписчиками в микроблоге фотографией, на которой она запечатлена обнаженной.
Bimru.ru 08:09
Общество
Кабмин выделил более 45 млрд рублей на дополнительные выплаты медикам
Правительство выделяет из своего резервного фонда более 45 миллиардов рублей на стимулирующие выплаты врачам и медицинскому персоналу, работающим с пациентами с коронавирусной инфекцией.
Российская газета 02:57