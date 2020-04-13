Коронавирус
РБККабмин определил список имеющих право наказывать за нарушение ЧС лиц
Правительство определило список госслужащих, которые имеют право составлять протоколы об административном правонарушении за невыполнение правил поведения при чрезвычайных ситуациях. Документ, подписанный премьер-министром Михаилом Мишустиным, опубликован на сайте правительства.
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Происшествия
В Уфе возбудили дело за фейк о побеге главврача из больницы
Следственные органы Башкирии возбудили уголовное дело по факту распространения недостоверной информации в социальных сетях о побеге главного врача из РКБ имени Куватова в Уфе, где у 40 пациентов и врачей обнаружили коронавирус, сообщает следственное управление СК РФ по региону.
РИА Новости 09:40
Политика
Путин предостерег от халатности в борьбе с коронавирусом
Президент России Владимир Путин заявил, что будет рассматривать как преступную халатность факты, когда в регионах не будет что-то вовремя сделано для борьбы с коронавирусом.
РИА Новости 09:47
Общество
В Москве оштрафовали первую группу нарушителей самоизоляции
Солнцевский суд Москвы оштрафовал на 45 тыс. руб. трех человек, нарушивших режим самоизоляции, пишет РИА "Новости" со ссылкой на пресс-секретаря суда Георгия Енгибарова.
Газета.Ru 10:05
Религия
У 18 священнослужителей Московской епархии выявлен коронавирус
Московский Комсомолец 10:11
Общество
Названы наиболее востребованные профессии после пандемии
В ближайшем будущем без работы не останутся онлайн-специалисты, а также представители рабочих профессий, рассказал "Российской газете" директор центра занятости населения "Моя работа" Роман Шкут.
РИА Новости 09:02
Армия и оружие
Военные США используют российские Панцири в Ираке от ракет Ирана
Недвижимость.RU 07:57
Энергетика
Подсчитаны траты России на транзит газа через Украину
Траты России на транзит газа через территорию Украины с декабря 2019 года составили 684 миллиона долларов.
Lenta.ru 09:14
Наука
Коронавирус бьет по легким сильнее, чем атипичная пневмония
Новый коронавирус SARS-CoV-2, спровоцировавший пандемию COVID-19, поражает легкие значительно сильнее, чем вирус, который привел к вспышке тяжелого острого респираторного синдрома (SARS) в 2003 году.
Planet Today 04:18
Политика
Google объяснил блокировку обращения Путина на YouTube
В компании Google объяснили блокировку видеоролика с обращением президента России Владимира Путина к россиянам на видеохостинге YouTube ошибкой.
RT на русском 10:09
Авто
Nissan собирается сократить годовое производство на 1 млн машин
Руководство Nissan считает, что для выживания компании необходимо перейти к более радикальному сокращению производственных мощностей и штата сотрудников Несколько источников сообщили Reuters, что уже в мае компания объявит об уменьшении планируемого годового объема продаж на 1 млн автомобилей.
MotorPage.Ru 04:26
Общество
Оперштаб выявил в сети призывы «положить» сайт пропусков в Москве
В оперативном штабе Москвы по борьбе с коронавирусом выявили злоумышленников, которые предлагают в сети «положить» сайт для выдачи цифровых пропусков для передвижения по столице.
RT на русском 10:17
Экономика
Топ-менеджер банка «Траст» отсудил у совладельца «Деловых линий» $58 млн
Дело пока не принято к производству, следует из картотеки арбитражных дел.
Ведомости 10:22
Здоровье
Медэксперты из Китая посетили три больницы в Москве
Группа медицинских экспертов из Китая, прилетевших в Россию для помощи в борьбе с коронавирусом, посетила три больницы в Москве.
RT на русском 10:00
Шоу-бизнес
У Даны Борисовой обнажилась грудь во время съемок для челленджа
43-летняя российская телеведущая Дана Борисова решила принять участие в челлендже, который сейчас активно распространяется в сети.
Московский Комсомолец 09:56
Общество
В ВОЗ объяснили рост числа заразившихся коронавирусом в Москве
Рост числа заболевших коронавирусной инфекцией в Москве стал результатом расслабленного поведения горожан в последние дни.
Вечерняя Москва вчера в 09:12
Общество
Вирусолог рассказал о жизни россиян после отмены режима самоизоляции
Вирусолог Анатолий Альштейн рассказал НСН, как будут развиваться события в России в связи с эпидемией коронавируса.
Российская газета 00:31
Общество
Уткин жестко ответил на обвинения Соловьева
Известный журналист и телекомментатор Василий Уткин жестко ответил на обвинения Владимира Соловьева, который назвал его "психически больным".
Газета.Ru 04:50
Авто
Toyota представила кроссовер Toyota Harrier нового поколения
Дизайн экстерьера нового Harrier стал более утонченным. Оптика кроссовера напоминают Crown нового поколения с L-образными светодиодными ДХО.
Тарантас Ньюс 02:56
Общество
Лукашенко: в Белоруссии ни один человек не умер от коронавируса
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в стране нет умерших от коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ 08:47
Общество
Правительство РФ отсрочит уплату налогов малому и среднему бизнесу
Дополнительные меры по поддержке малого и среднего бизнеса в виде отсрочки налоговых платежей озвучил премьер-министр России Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами, 13 апреля сообщается на сайте Правительства РФ.
ИА Красная Весна 07:24
Общество
Голикова оценила рост числа заразившихся коронавирусом
С момента начала нарастания заболеваемости коронавирусом в России прошло уже два инкубационных периода, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Российская газета 09:14
Происшествия
На Алтае расследуют случаи травли зараженных COVID-19
Материалы о травле и призывах к насильственным действиям в отношении жительницы Барнаула, вернувшейся из заграничной поездки и заразившейся COVID-19, были переданы в УФСБ по Алтайскому краю из Генеральной прокуратуры.
Российская газета 09:07
Кино
Премьера фильма «Фея» с Константином Хабенским пройдет в сети
Премьера нового фильма Анны Меликян "Фея" состоится в сети.
Piter.tv 09:52
Общество
Новый главред «Ведомостей» снял с сайта колонку о Сечине
Исполняющий обязанности главного редактора «Ведомостей» Андрей Шмаров после публикации снял с сайта колонку о главе «Роснефти» Игоре Сечине.
Медиазона вчера в 18:32
Политика
Путин поручил рассмотреть возможность субсидирования доставки еды
Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть возможность поддержки и развития онлайн-сервисов доставки еды в период пандемии коронавируса.
РБК 08:08
Экономика
Кудрин предложил увеличить МРОТ и пособие по безработице до двух МРОТ
Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин предложил повысить пособие по безработице до величины в полтора или два минимальных размера оплаты труда, который также, по его мнению, на время кризиса стоило бы увеличить.
Интерфакс 05:49
Политика
Президент Чехии назвал глупостью снос памятника Коневу в Праге
Президент Чехии Милош Земан считает снос статуи маршала Конева нелепым.
Коммерсантъ вчера в 12:00