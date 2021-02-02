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Вечерняя Москва
Вечерняя Москва

Кабмин опроверг информацию о возможном введении продовольственных карточек в России

Правительство России не планирует обсуждать вопрос о введении продовольственных карточек в качестве инструмента социальной поддержки россиян. Об этом заявил пресс-секретарь премьер-министра РФ Борис Беляков во вторник, 2 февраля.В источнике
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Известия

Про довольствие: нуждающихся предложили поддержать продуктами

По данным источника, Минпромторг предложил ежемесячно перечислять гражданам средства, которые можно потратить на продукты.
Известия16:01
Официальный комментарий
Пресс-секретарь премьер-министра РФ Борис Беляков
"Введение продовольственных карточек как одного из инструментов поддержки правительством не обсуждается"
ТАСС02:15
Подробнее о событии
Телеканал 360°

В Минпромторге ответили на слухи о продуктовых карточках для малоимущих

Телеканал 360°04:17
РИА Новости

В правительстве опровергли сообщения о введении продуктовых карточек

РИА Новости02:48
Интерфакс

В правительстве отрицают планы ввести карточки на продукты для населения

Интерфакс01:59
РБК

В кабмине заявили об отсутствии планов вводить продовольственные карточки

РБК02:33
Известия

В правительстве прокомментировали сообщения о введении карточек на продукты

Известия02:21
ТАСС

Кабмин не планирует вводить в России продовольственные карточки

ТАСС02:20
Lenta.ru

В правительстве опровергли введение продовольственных карточек в России

Lenta.ru02:37

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