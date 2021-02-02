Правительство России не планирует обсуждать вопрос о введении продовольственных карточек в качестве инструмента социальной поддержки россиян. Об этом заявил пресс-секретарь премьер-министра РФ Борис Беляков во вторник, 2 февраля.

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С чего всё началось Про довольствие: нуждающихся предложили поддержать продуктами По данным источника, Минпромторг предложил ежемесячно перечислять гражданам средства, которые можно потратить на продукты. Известия 16:01