Экономика

RT на русскомRT на русскомКабмин осенью примет решение по программе льготной ипотеки

Премьер-министр России Михаил Мишустин, выступая с отчётом в Госдуме, заявил, что решение о возможности продления программы льготной ипотеки под 6,5% будет принято осенью. По его словам, в настоящее время много граждан хотят участвовать в такой программе.
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Мишустин назвал сроки возможного продления программы льготной ипотеки

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Кабмин осенью примет решение по программе льготной ипотеки

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Михаил Мишустин
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Российский государственный и политический деятель, экономист. Председатель Правительства Российской Федерации с 16 января 2020. Руководитель Федерального агентства по управлению особыми экономическими зонами.
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