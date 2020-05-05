с чего всё началось

Правительство России приняло постановление, которым освободило регионы от выплат по бюджетным кредитам в 2020 году из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции. Соответствующий документ опубликован пресс-службой кабмина.

Кабмин освободил регионы от платежей по бюджетным кредитам в 2020 году

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