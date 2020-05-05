Экономика

Российская газетаРоссийская газетаКабмин освободил регионы от выплат по бюджетным кредитам в 2020 году

Правительство РФ приняло решение скорректировать для регионов график выплат по бюджетным кредитам из-за распространения коронавируса. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, оно опубликовано на сайте кабмина.
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«Средства, которые освободятся в 2020 году, субъекты смогут направлять на ликвидацию последствий распространения коронавирусной инфекции, а также на компенсацию снижения налоговых и неналоговых доходов»,— говорится
 в пресс-релизе правительства.
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