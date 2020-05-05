с чего всё началось

Правительство РФ приняло решение скорректировать для регионов график выплат по бюджетным кредитам из-за распространения коронавируса. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, оно опубликовано на сайте кабмина.

Кабмин освободил регионы от выплат по бюджетным кредитам в 2020 году

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