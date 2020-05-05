Экономика
Российская газетаКабмин освободил регионы от выплат по бюджетным кредитам в 2020 году
Правительство РФ приняло решение скорректировать для регионов график выплат по бюджетным кредитам из-за распространения коронавируса. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, оно опубликовано на сайте кабмина.
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с чего всё началось
«Средства, которые освободятся в 2020 году, субъекты смогут направлять на ликвидацию последствий распространения коронавирусной инфекции, а также на компенсацию снижения налоговых и неналоговых доходов»,— говорится в пресс-релизе правительства.Коммерсантъ02:12
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В Дептрансе рассказали, сколько будут стоить маски в московском метро
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РИА Новости 07:11
Общество
В России могут отменить ОГЭ для девятиклассников
Девятиклассников в 2020 году могут аттестовать по текущим оценкам, а ОГЭ отменить.
Известия 06:54
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Шнуров ответил на запрет продажи алкоголя в жилых домах
Музыкант и политик Сергей Шнуров прокомментировал вступление в силу закона, запрещающего продажу алкоголя в небольших помещениях в жилых домах.
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Киев отказался вести переговоры с ДНР и ЛНР
Украинские власти никогда не пойдут на переговоры с представителями самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак во время онлайн-конференции, организованной американским аналитическим центром Atlantic Council.
Газета.Ru 08:38
Экономика
Малый бизнес в Кузбассе начинает получать субсидии на выплату зарплат
Новая региональная мера поддержки для компаний наиболее пострадавших из-за коронавируса отраслей экономики начнет действовать в Кузбассе с 6 мая.
КузПресс 06:11
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Пилот сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 представил свою версию трагедии
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Здоровье
На Украине директор больницы объявил голодовку
Генеральный директор Глуховской городской больницы в Сумской области Анатолий Кияшко заявил, что объявил головку до момента исправления неправильных статистических данных работы учреждения за 2018 год и полной выплаты зарплаты сотрудникам.
РИА Новости 08:33
Общество
ВОЗ выразила обеспокоенность из-за проведения парада Победы в Минске
ВОЗ заявила о серьезных негативных последствиях, которые возможны из-за проведения военного парада 9 мая в Минске, сообщает БелаПАН.
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Общество
Названы востребованные профессии по окончании пандемии коронавируса
Самыми востребованными профессиями по окончании пандемии коронавируса в краткосрочной перспективе станут антикризисные и финансовые консультанты.
Lenta.ru 02:38
Общество
В Подмосковье станет больше инфекционных коек
В Подмосковье увеличат количество инфекционных коек. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем Telegram-канале.
Газета.Ru 08:23
Общество
Доктор Комаровский назвал способы укрепления иммунитета
Комаровский отметил, что многие люди ленятся заниматься физкультурой, садиться на диету и быть сдержанными и любящими с близкими.
РБК вчера в 23:10
Общество
Умер генконструктор РКК «Энергия» Евгений Микрин
Умер генеральный конструктор Ракетно-космической корпорации «Энергия» академик РАН Евгений Микрин.
RT на русском 03:53
Здоровье
В Новосибирске медик с коронавирусом пожаловалась на отсутствие помощи
Фельдшер скорой помощи с коронавирусом пожаловалась на условия пребывания в обсервации Новосибирска и безразличие врачей.
Atas.info 02:55
Политика
Посольство РФ осудило антироссийские статьи на Пулитцеровской премии
В материале, размещенном на сайте оргкомитета Пулитцеровской премии, говорится, что в номинации "Международная журналистика" отмечены сотрудники газеты The New York Times за "серию захватывающих статей, написанных с риском для жизни", о противоправных действиях российских властей.
Газета.Ru 05:51
Наука
Выявлена новая причина высокой смертности от коронавируса
Наиболее низкий уровень витамина D и высокий уровень смертности от коронавируса обнаружился в странах со стареющим населением, особенно в Испании, Италии и Швейцарии.
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Оксана Самойлова подала на развод с Джиганом
Помирились они, или же Джиган "пришел в гости" точно сказать нельзя. Однако факт остается фактом - на развод Оксана таки подала.
Paparazzi.ru 03 мая в 14:15
Политика
Германия объявила в международный розыск российского хакера
В Германии федеральный прокурор выдал ордер на арест 29-летнего российского хакера Дмитрия Бадина, который якобы совершил ряд кибератак, в том числе и на немецкий парламент в 2015 году, пишет Süddeutsche Zeitung.
Газета.Ru 04:57
Экономика
Названы сценарии роста безработицы в России
Согласно оптимистичному сценарию, число безработных в РФ к концу 2020 года вырастет приблизительно на 1,5 млн человек, составив 5 млн (7,3%).
BFM.ru 08:00
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822 новых случая коронавируса выявлено за сутки в Подмосковье
За все время в Подмосковье было 2408 случаев заболевания у граждан, не проживающих постоянно и не зарегистрированных в Московской области.
Большая Балашиха 06:47
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы о взятии Берлина
К 75-летию взятия Берлина Минобороны России рассекретило уникальные документы из Центрального архива.
ТВ Центр 02 мая в 06:38
Политика
Шеф-повар Кремля раскрыл меню первых лиц страны
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Мурашко сообщил о сохранении ряда ограничений до появления вакцины
Глава Минздрава Михаил Мурашко в эфире канала "Россия-24" заявил, что некоторые ограничительные меры будут сохранены в России до появления вакцины или лекарства от коронавируса.
Газета.Ru вчера в 06:36
Происшествия
Украинские националисты поставили на колени 13-летнюю девочку
Экспресс газета 04:18
Общество
Скончался вице-президент корпорации «Иркут» Игорь Виноградов
Заместитель гендиректора корпорации "Иркут" по качеству гражданской авиатехники Игорь Виноградов скончался после непродолжительной болезни, сообщается на сайте компании.
ПРАЙМ вчера в 21:24
Армия и оружие
США задумались о покупке систем вооружения стран бывшего СССР
Соединенные Штаты хотят купить боеприпасы и системы вооружений у стран бывшего Советского Союза для использования в различных целях.
Газета.Ru 01:38
Шоу-бизнес
Ксения Собчак показала, как поддерживает красоту дома
Снимок, выложенный Собчак в Instagram, сопровождает подпись о том, что выбирая главное для женщины между умом и харизмой, звезда предпочитает красоту.
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Общество
Попова рассказала о постепенном снятии режима ограничений в России
Запрет на проведение массовых мероприятий в России будет снят в последнюю очередь, сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Интерфакс вчера в 06:45
Здоровье
350 калининградских медиков ушли с работы до пандемии коронавируса
Почти 350 врачей и медсестер самого западного российского региона еще до начала пандемии коронавируса COVID-19 отказались от работы, рассказал министр здравоохранения Калининградской области Александр Кравченко.
Вести.Ru вчера в 13:40
Политика
Инициатор сноса памятника Коневу пожаловался на Россию
Глава шестого района Праги Ондржей Коларж, ставший одним из инициаторов демонтажа памятника советскому маршалу Ивану Коневу в чешской столице, пожаловался председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен на действия России.
BFM.ru 02:16