Экономика
BFM.ruПравительство освободило регионы от выплат по кредитам
Российский кабмин принял постановление об освобождении регионов от выплат по бюджетным кредитам в 2020 году из-за распространения коронавирусной инфекции. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства, передает ТАСС.
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с чего всё началось
«Средства, которые освободятся в 2020 году, субъекты смогут направлять на ликвидацию последствий распространения коронавирусной инфекции, а также на компенсацию снижения налоговых и неналоговых доходов»,— говорится в пресс-релизе правительства.Коммерсантъ02:12
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Путин проведет совещание по ситуации с коронавирусом 6 мая
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Дни24 вчера в 06:36
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Шеф-повар Кремля раскрыл меню первых лиц страны
URA.Ru вчера в 21:58
Экономика
Дворкович заявил, что экономический кризис только начинается
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Газета.Ru вчера в 14:56
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RT на русском 06:55
Общество
Попова рассказала о постепенном снятии режима ограничений в России
Запрет на проведение массовых мероприятий в России будет снят в последнюю очередь, сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Интерфакс вчера в 06:45
Шоу-бизнес
Людмила Артемьева отреагировала на информацию о ее уходе из «Сватов»
Uznayvse.ru вчера в 03:00
Общество
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В России с 5 мая вступил в силу закон о запрете продажи алкогольной продукции в небольших объектах общепита, которые расположены в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях.
RT на русском вчера в 22:44
Экономика
Регионы РФ получат 2 млрд рублей от правительства на поддержку бизнеса
Малый и средний бизнес в российских регионах получит правительственную поддержку в размере двух миллиардов рублей.
Экономика сегодня вчера в 07:16
Экономика
Малый бизнес в Кузбассе начинает получать субсидии на выплату зарплат
Новая региональная мера поддержки для компаний наиболее пострадавших из-за коронавируса отраслей экономики начнет действовать в Кузбассе с 6 мая.
КузПресс 06:11
Музыка
Четвертый клип Little Big набрал больше 100 миллионов просмотров
Самым популярным клипом группы стал ролик Skibidi, он собрал 403 миллиона просмотров, Faradenza - 226 миллионов, клип I'm OK - 112 миллионов.
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Кино
Продолжение сериала «Диверсант» покажут 9 мая на Первом канале
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Evo-rus.com 03 мая в 02:57
Хоккей
«Трактор» расторг контракт с вратарем Федотовым и заключил новый
«Трактор» расторг контракт с голкипером Иваном Федотовым и заключил с ним новое двухстороннее соглашение, рассчитанное на два сезона.
Sport24.ru 06:43
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Пресс-секретарь Мишустина рассказал о состоянии здоровья премьера
Премьер-министр России Михаил Мишустин продолжает лечение от коронавируса и чувствует себя нормально.
Известия 03 мая в 03:10
Политика
NYT получила Пулитцеровскую премию за статьи-«расследования» о России
На сайте Пулитцеровской премии говорится, что коллектив New York Times награжден в категории "Международная журналистика" – за "написанную с большим риском серию захватывающих историй, раскрывающих хищнические действия режима Владимира Путина".
РИА Новости вчера в 18:02
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В Таиланде задержаны российские туристы за нарушение режима ЧП
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Газета.Ru 07:15
Политика
Инициатор сноса памятника Коневу пожаловался на Россию
Глава шестого района Праги Ондржей Коларж, ставший одним из инициаторов демонтажа памятника советскому маршалу Ивану Коневу в чешской столице, пожаловался председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен на действия России.
BFM.ru 02:16
Армия и оружие
Россия и Турция провели совместное патрулирование в провинции Хасеке
Силы армейской авиации провели воздушное патрулирование с аэродрома Эль-Камышлы.
ТАСС 02 мая в 15:27
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Кино о космосе планируют снять Илон Маск и Том Круз
Piter.tv 05:44
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Китай провел первый пуск ракеты «Чанчжэн-5В»
Китай во вторник впервые осуществил пуск своей новейшей ракеты-носителя "Чанчжэн-5B" с прототипом пилотируемого космического корабля нового поколения, говорится в сообщении Программы пилотируемых полетов КНР.
РИА Новости 07:03
Экономика
Санкт-Петербургская биржа зафиксировала рекорд по результатам апреля
Как отмечают представители торговой площадки, это на 45,5 процента больше, чем в марте 2020 года (6,5 миллиарда долларов) и 5,8 раза больше, чем в апреле 2019-го (1,63 миллиарда долларов).
Российская газета 06:34
Общество
В России зафиксировано 10 102 новых случая коронавируса
Чукотский АО 1 В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 155370 случаев (+ 7, 0 %) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Российская газета 03:57
Экономика
В России из банковской системы вывели триллион рублей
Как следует из данных, опубликованных на сайте ЦБ, из банковской системы страны в виде бумажных банкнот ушло 1,185 триллиона рублей.
Новая Кубань вчера в 09:53
Происшествия
В Петербурге восьмилетний мальчик ударил ножом отца, избивавшего мать
Мальчик подумал, что его маму убивают и нанес своему отцу по спине поверхностные раны ножом.
REGNUM 06:16
Общество
В Дептрансе рассказали, сколько будут стоить маски в московском метро
Маски и перчатки во вторник на фоне ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции появятся в вендинговых автоматах на 15 станциях метро Москвы, в Telegram-канале столичного Дептранса рассказали, сколько это будет стоить.
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