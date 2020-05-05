с чего всё началось

Российские регионы освободили от платежей по бюджетам в этом году в связи с пандемией COVID-19. Соответствующее постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Политика NYT получила Пулитцеровскую премию за статьи-«расследования» о России На сайте Пулитцеровской премии говорится, что коллектив New York Times награжден в категории "Международная журналистика" – за "написанную с большим риском серию захватывающих историй, раскрывающих хищнические действия режима Владимира Путина". 896

Гаджеты Ryzen 3 3100 сравнили с Core i3-10100 в тесте Fire Strike В сети появился новый тест конкурирующих бюджетных процессоров AMD Ryzen 3 3100 (Matisse) и Intel Core i3-10100 (Comet Lake-S) в тестах 3D Mark Fire Strike и Time Spy.

Общество Доктор Комаровский назвал способы укрепления иммунитета Комаровский отметил, что многие люди ленятся заниматься физкультурой, садиться на диету и быть сдержанными и любящими с близкими. 89

Общество В России могут отменить ОГЭ для девятиклассников Глава Минпросвещения Сергей Кравцов не исключил, что в 2020 году полностью отменят проведение основного государственного экзамена для девятых классов из-за ситуации с коронавирусной инфекцией. 245

Гаджеты LG представила самый большой телевизор OLED 8K Южнокорейская компания LG познакомила пользователей со своим очередным детищем: телевизором LG OLED 8K, который уже прославился как самый большой и один из наиболее дорогих аппаратов бренда. 13

Наука Выяснили, когда пещерные львы навсегда расстались со своими собратьями В результаты авторы научного проекта пришли к выводу, что, возможно, пещерные львы Panthera leo spaelea отделились от остальных подвидов примерно 500 тысяч лет назад и никогда не скрещивались с ними. 2

Происшествия СК завел еще одно дело после нападения на полицейского в Москве Следователи возбудили еще одно уголовное дело против мужчины, напавшего на полицейского в Москве, он подозревается в покушении на убийство, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК по столице Юлия Иванова. 8

Шоу-бизнес Оксана Самойлова подала на развод с Джиганом Помирились они, или же Джиган "пришел в гости" точно сказать нельзя. Однако факт остается фактом - на развод Оксана таки подала. 30

Экономика В Европе более 40 миллионов рабочих отправлены в неоплачиваемый отпуск Более 40 миллионов рабочих были отправлены в неоплачиваемый отпуск, показали данные крупнейших экономик региона, в результате чего часть их зарплаты покрывалась за счет государства.

Общество 822 новых случая коронавируса выявлено за сутки в Подмосковье За все время в Подмосковье было 2408 случаев заболевания у граждан, не проживающих постоянно и не зарегистрированных в Московской области. 787

Авто Peugeot 308 получит 300-сильный гибрид У гибридного Peugeot 308, который разрабатывается новым подразделением Peugeot Sport Engineered (PSE), будет более жёсткая подвеска и производительные тормоза.

Космос Amazon включился в борьбу за активы обанкротившейся OneWeb Компания Amazon попытается выкупить активы обанкротившейся OneWeb. Об этом 4 мая сообщила газета The Telegraph.

Общество В Югре введут обязательный масочный режим "Наше цифровое уведомление - на всех граждан, которые въезжают любыми видами транспорта в регион", - сказала губернатор Югры в ходе заседания окружного оперативного штаба по предупреждению распространения коронавируса. 7

Общество Полиция разогнала акцию протеста против карантина в Гааге Полиция Нидерландов разогнала в Гааге участников акции протеста против ограничительных мер, введенных властями для борьбы с эпидемией коронавируса нового типа.

Общество В России вступил в силу запрет продажи алкоголя в жилых домах В России с 5 мая вступил в силу закон о запрете продажи алкогольной продукции в небольших объектах общепита, которые расположены в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях. 1,7K

Наука Ученые связали смертность от коронавируса с недостатком витамина D Недостаток витамина D в организме может быть причиной высокой смертности от коронавируса COVID-19 в таких странах, как Испания, Италия и Швейцария, особенно у пожилых людей, считают ученые из Фонда больницы королевы Елизаветы и Университета Восточной Англии. 1,6K