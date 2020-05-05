Экономика
РИА НовостиПравительство освободило регионы от выплат по бюджетным кредитам
Российские регионы освободили от платежей по бюджетам в этом году в связи с пандемией COVID-19. Соответствующее постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин.
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с чего всё началось
«Средства, которые освободятся в 2020 году, субъекты смогут направлять на ликвидацию последствий распространения коронавирусной инфекции, а также на компенсацию снижения налоговых и неналоговых доходов»,— говорится в пресс-релизе правительства.Коммерсантъ02:12
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РИА Новости вчера в 18:02
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BFM.ru 03 мая в 05:33
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В России могут отменить ОГЭ для девятиклассников
Глава Минпросвещения Сергей Кравцов не исключил, что в 2020 году полностью отменят проведение основного государственного экзамена для девятых классов из-за ситуации с коронавирусной инфекцией.
Газета.Ru 08:56
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RuNews24.ru 08:59
Наука
Выяснили, когда пещерные львы навсегда расстались со своими собратьями
В результаты авторы научного проекта пришли к выводу, что, возможно, пещерные львы Panthera leo spaelea отделились от остальных подвидов примерно 500 тысяч лет назад и никогда не скрещивались с ними.
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Более 40 миллионов рабочих были отправлены в неоплачиваемый отпуск, показали данные крупнейших экономик региона, в результате чего часть их зарплаты покрывалась за счет государства.
Вести.Ru 07:06
Общество
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Большая Балашиха 06:47
Авто
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У гибридного Peugeot 308, который разрабатывается новым подразделением Peugeot Sport Engineered (PSE), будет более жёсткая подвеска и производительные тормоза.
SpeedMe вчера в 18:59
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Amazon включился в борьбу за активы обанкротившейся OneWeb
Компания Amazon попытается выкупить активы обанкротившейся OneWeb. Об этом 4 мая сообщила газета The Telegraph.
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Полиция разогнала акцию протеста против карантина в Гааге
Полиция Нидерландов разогнала в Гааге участников акции протеста против ограничительных мер, введенных властями для борьбы с эпидемией коронавируса нового типа.
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RT на русском 03:53
Общество
В России вступил в силу запрет продажи алкоголя в жилых домах
В России с 5 мая вступил в силу закон о запрете продажи алкогольной продукции в небольших объектах общепита, которые расположены в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях.
RT на русском вчера в 22:44
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Ученые связали смертность от коронавируса с недостатком витамина D
Недостаток витамина D в организме может быть причиной высокой смертности от коронавируса COVID-19 в таких странах, как Испания, Италия и Швейцария, особенно у пожилых людей, считают ученые из Фонда больницы королевы Елизаветы и Университета Восточной Англии.
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Аргументы и Факты 01:27
Происшествия
В больнице в Коммунарке уменьшилось число пациентов
Число пациентов в больнице в Коммунарке уменьшилось до 503 человек, следует из инфографики, опубликованной главврачом медучреждения Денисом Проценко на своей странице в Facebook.
РБК вчера в 03:14
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Пресс-секретарь Мишустина рассказал о состоянии здоровья премьера
Премьер-министр России Михаил Мишустин продолжает лечение от коронавируса и чувствует себя нормально.
Известия 03 мая в 03:10