с чего всё началось

Правительство РФ приняло постановление об освобождении регионов России от выплат по бюджетным кредитам в 2020 году в связи с распространением коронавирусной инфекции. Соответствующий документ опубликован во вторник на сайте кабимина.

Кабмин освободил регионы от выплат по бюджетным кредитам в 2020 году

Политика Посольство РФ осудило антироссийские статьи на Пулитцеровской премии Посольство России в США заявило, что оргкомитет Пулитцеровской премии берет на себя большую ответственность, присуждая победу антироссийским статьям, утверждения в которых много раз опровергались. 303

Общество Названы востребованные профессии по окончании пандемии коронавируса Самыми востребованными профессиями по окончании пандемии коронавируса в краткосрочной перспективе станут антикризисные и финансовые консультанты. 114

Происшествия Пилот сгоревшего в «Шереметьево» SSJ 100 впервые дал интервью Командир экипажа самолета SSJ 100, сгоревшего в прошлом году после посадки в аэропорту «Шереметьево», Денис Евдокимов в интервью Lenta.ru назвал свою версию авиакатастрофы. 266

Общество Полиция ужесточит контроль на въездах в Челябинск Сотрудники городского и областного полков ДПС ГИБДД на въездах в областной центр выставили дополнительные посты. 49

Общество Доктор Комаровский назвал способы укрепления иммунитета Комаровский отметил, что многие люди ленятся заниматься физкультурой, садиться на диету и быть сдержанными и любящими с близкими. 59

Общество Сын Плющенко ответил на гадости Аршавина Сын олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко Александр в Instagram обратился к бывшему футболисту сборной России Андрею Аршавину. 5

Общество В России вступил в силу запрет продажи алкоголя в жилых домах В России с 5 мая вступил в силу закон о запрете продажи алкогольной продукции в небольших объектах общепита, которые расположены в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях. 957

Наука Выяснено, когда пещерные львы навсегда расстались со своими собратьями Эксперты считают, что пещерные львы Panthera leo spaelea могли отделиться от остальных подвидов около 500 000 лет назад и никогда не скрещивались с ними. 2

Экономика Президент Казахстана сделал прогноз по курсу тенге Нур-Султан, 5 мая 2020, 08:34 — REGNUM Стабилизацию курса тенге прогнозирует президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Здоровье В Калининградской области более 300 медиков отказались работать Около 100 врачей и 250 человек среднего медицинского персонала в Калининградской области отказались работать в период эпидемии коронавируса. 5,5K

Общество Минпросвещения назвало срок окончания учебного года в школах Министерство просвещения рекомендовало закончить учебный год в девятых и одиннадцатых классах до 5 июня, десятых — до 30 мая. 693

Гаджеты Обнародован рейтинг самых ремонтопригодных Android-смартфонов Крейг Ллойд, инженер компании iFixit, топ самых ремонтопригодных смартфонов опубликовал в специализированном издании Android Police.

Общество «Бесогон» Михалкова со словами про чипирование не вышел в эфир Телеканал "Россия 24" снял с эфира выпуск авторской программы режиссёра Никиты Михалкова "Бесогон ТВ", темой которого являлись конспирологические теории вокруг распространения коронавируса, в том числе так называемое чипирование. 4,1K