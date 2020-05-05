Экономика

ТАССТАССКабмин освободил регионы от выплат по бюджетным кредитам в 2020 году

Правительство РФ приняло постановление об освобождении регионов России от выплат по бюджетным кредитам в 2020 году в связи с распространением коронавирусной инфекции. Соответствующий документ опубликован во вторник на сайте кабимина.
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«Средства, которые освободятся в 2020 году, субъекты смогут направлять на ликвидацию последствий распространения коронавирусной инфекции, а также на компенсацию снижения налоговых и неналоговых доходов»,— говорится
 в пресс-релизе правительства.
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