Экономика
ТАССКабмин освободил регионы от выплат по бюджетным кредитам в 2020 году
Правительство РФ приняло постановление об освобождении регионов России от выплат по бюджетным кредитам в 2020 году в связи с распространением коронавирусной инфекции. Соответствующий документ опубликован во вторник на сайте кабимина.
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с чего всё началось
«Средства, которые освободятся в 2020 году, субъекты смогут направлять на ликвидацию последствий распространения коронавирусной инфекции, а также на компенсацию снижения налоговых и неналоговых доходов»,— говорится в пресс-релизе правительства.Коммерсантъ02:12
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Сын Плющенко ответил на гадости Аршавина
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В правительстве России подготовили новые штрафы для автовладельцев.
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Президент Казахстана сделал прогноз по курсу тенге
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На Сахалине усилили масочный режим
Масочный режим усилен на Сахалине, теперь индивидуальные средства защиты необходимо носить не только в общественном транспорте, но и в магазинах, аптеках и других общественных местах.
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