Экономика
ТАССКабмин освободил регионы от выплат по бюджетным кредитам в 2020 году
Правительство РФ приняло постановление об освобождении регионов России от выплат по бюджетным кредитам в 2020 году в связи с распространением коронавирусной инфекции. Соответствующий документ опубликован во вторник на сайте кабмина.
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с чего всё началось
«Средства, которые освободятся в 2020 году, субъекты смогут направлять на ликвидацию последствий распространения коронавирусной инфекции, а также на компенсацию снижения налоговых и неналоговых доходов»,— говорится в пресс-релизе правительства.Коммерсантъ02:12
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Ученые изменили дату окончания эпидемии коронавируса в России
Эпидемия COVID-19 в России, согласно прогнозу ученых, может завершиться к 8 августа.
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Попова назвала условия для снятия ограничений с 12 мая
Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, при каких обстоятельствах можно будет ослабить после 12 мая ограничения, введенные из-за пандемии COVID-19.
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Общество
За сутки в Крыму заболели коронавирусом 17 человек
Как сообщил сегодня глава Крыма Сергей Аксенов, четыре новых случая подтвердились в Джанкойском районе, где люди участвовали в вечеринке.
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Экономика
Шансов почти нет: кому не дадут ипотеку в 2020 году
Ужесточение требований к ипотечным заемщикам в 2020 году будет наблюдаться по всем категориям клиентов, считает младший директор по банковским рейтингам "Эксперт РА" Екатерина Щурихина.
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Продажи одежды в России упали на 90%
На фоне пандемии коронавируса в России продажи одежды упали до 90%, в Москве до 76%, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные крупнейшего в стране оператора фискальных данных «Платформа ОФД».
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Общество
ГИБДД введет новые штрафы для водителей
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Пилот сгоревшего в «Шереметьево» SSJ 100 впервые дал интервью
Командир экипажа самолета SSJ 100, сгоревшего в прошлом году после посадки в аэропорту «Шереметьево», Денис Евдокимов в интервью Lenta.ru назвал свою версию авиакатастрофы.
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Фестиваль современного искусства пройдёт в России онлайн
Международный фестиваль современного искусства EverArt Weekend впервые пройдёт в России онлайн.
News.ru 03:08
Здоровье
Шведский эпидемиолог обозначил две основные меры по борьбе с коронавирусом
По мнению ученого, бороться с инфекцией коронавируса можно двумя методами, мыть руки и соблюдать социальное дистанцирование, пишет во вторник, 5 мая, «РБК».
ГЛАС.RU 02:40
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В Тюмени нашли сбежавшего из армии 15 лет назад дезертира
В Тюмени обнаружили дезертира, который сбежал со срочной службы 15 лет назад и не сообщил родным о себе.
Газета.Ru вчера в 04:33
Здоровье
На Украине количество случаев заражения коронавирусом превысило 12 тыс
На Украине выявили 418 случаев заражения коронавирусом за последние сутки, общее количество случаев достигло 12 331, сообщила пресс-служба Минздрава страны.
Rambler News Service вчера в 06:13
Политика
Посольство РФ осудило антироссийские статьи на Пулитцеровской премии
Посольство России в США заявило, что оргкомитет Пулитцеровской премии берет на себя большую ответственность, присуждая победу антироссийским статьям, утверждения в которых много раз опровергались.
Известия 00:23
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Дворкович заявил, что экономический кризис только начинается
Председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович заявил, что принятые в России меры поддержки малого и среднего бизнеса в условиях пандемии коронавируса достаточны, но основная помощь понадобится компаниям в июне-июле.
Газета.Ru вчера в 14:56
Космос
Гравитационные волны станут детекторами для поиска миллионов черных дыр в эволюции Вселенной
Новое исследование подтверждает этот факт, оно же предполагает, что масса черной дыры может помочь определить историю расширения Вселенной, используя только данные гравитационных волн.
Экология Регионов 02 мая в 12:55
Армия и оружие
Генерал Есин объяснил стремление США запретить испытания «Нудоли»
Бывший начальник Главного штаба РВСН генерал-полковник Виктор Есин объяснил стремление США запретить испытания российской ракеты «Нудоль».
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Игры
Обложка LEGO Star Wars появилась в Сети
Пользователи в Сети получили возможность насладиться постером к ожидаемому релизу.
NewInform вчера в 13:58
Происшествия
Третий пациент с коронавирусом умер в Алтайском крае
На территории Алтайского края зафиксирован третий случай смерти пациента с ковидом. Об этом сообщил оперативный штаб во вторник, 5 мая.
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Корабли Балтийского флота вернулись из дальнего похода
По возвращении домой отряд кораблей совершил трансконтинентальный переход вокруг Африки, что также произошло впервые в новейшей истории Балтийского флота.
Pravda.Ru вчера в 09:38
Политика
Путин проведет совещание по ситуации с коронавирусом 6 мая
Президент России Владимир Путин 6 мая проведет совещание по ситуации с COVID-19, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Коммерсантъ вчера в 08:04
Футбол
Сергей Семак рассказал о новом контракте с «Зенитом»
Главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак рассказал о ситуации с его контрактом с «Зенитом». Он истекает 30 июня текущего года.
Мойка78 вчера в 21:56
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Названы востребованные профессии по окончании пандемии коронавируса
Самыми востребованными профессиями по окончании пандемии коронавируса в краткосрочной перспективе станут антикризисные и финансовые консультанты.
Lenta.ru 02:38
Здоровье
В Сингапуре начали клинические испытания препарата для лечения коронавируса
Сингапур, 5 мая 2020, 10:09 — REGNUM Сингапурские врачи присоединились к клиническим испытаниям для борьбы с новым коронавирусом препарата Remdesivir, разработанного для борьбы с лихорадкой Эбола.
REGNUM 03:09
Общество
«Разумные существа такого не сделают». Что стоит за кадрами НЛО
В США был проект "Синяя книга": собирали и анализировали сообщения об НЛО.
РИА Новости 01:00
Игры
S.T.A.L.K.E.R. 2: всё идёт по плану, несмотря на коронавирус
Городской портал Новый Нижний вчера в 06:00
Армия и оружие
SANA сообщило об атаке Израиля на исследовательский центр в Алеппо
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В Саратове насильник перепутал квартиры и надругался над чужой женой
Перепутав двери, мужчина ворвался в квартиру женщины.
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