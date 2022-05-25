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ММК не получил разрешение на продолжение DR-программы

ММК не получил разрешение Правительственной комиссии по мониторингу иностранных инвестиций в Российской Федерации для продолжения обращения его глобальных депозитарных расписок (ГДР) за пределами России.
Finam.Ru
Таким образом, компания обязана прекратить соответствующую DR-программу.
Finam.Ru
Владельцы ГДР имеют права конвертировать принадлежащие им ГДР в обыкновенные акции ММК, при этом каждая ГДР соответствует 13 обыкновенным акциям ММК в соответствии с условиями депозитарного соглашения.
Finam.Ru
Обращение в Правкомиссию за разрешением на продолжение листинга за рубежом потребовалось после вступления в силу 27 апреля изменения в законодательстве РФ, обязывающего компании инициировать делистинг с иностранных бирж.
Finam.Ru

Подробнее о событии

Кабмин отклонил заявление ММК о продолжении программы депозитарных расписок за рубежом
ТАСС10:48
ММК не получил разрешение на продолжение DR-программы
Finam.Ru10:42
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