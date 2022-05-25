ММК не получил разрешение Правительственной комиссии по мониторингу иностранных инвестиций в Российской Федерации для продолжения обращения его глобальных депозитарных расписок (ГДР) за пределами России.
Владельцы ГДР имеют права конвертировать принадлежащие им ГДР в обыкновенные акции ММК, при этом каждая ГДР соответствует 13 обыкновенным акциям ММК в соответствии с условиями депозитарного соглашения.
Обращение в Правкомиссию за разрешением на продолжение листинга за рубежом потребовалось после вступления в силу 27 апреля изменения в законодательстве РФ, обязывающего компании инициировать делистинг с иностранных бирж.
Отмечается, что в зоне боевых действий были взяты в плен "сотни военных ВСУ, боевиков территориальной обороны и нацгвардии". regnum.ru Источник добавил, что штурм города продолжается, а операция будет проводиться до полного освобождения оккупированных националистами земель.
США ввели санкции против десяти физических лиц, в том числе обладателя гражданства РФ, и девяти компаний, включая российскую, за участие в схемах финансирования иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР), сообщило американское министерство финансов.
Некстген-версия отличается невероятным уровнем детализации Моддер TeasrPlay поделился видеороликом с GTA: Vice City, если бы она была разработана на базе Unreal Engine 5. В записи можно оценить внешний вид нескольких локаций и зданий.