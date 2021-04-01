Кабмин отложил начало строительства первой железной дороги в Туве 1 апреля
Начало строительства первой железной дороги в Республике Тува было отложено сразу на пять лет по поручению правительства Россиийской Федерации, данный документ 1 апреля уже был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации России.В источнике
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Кабмин отложил начало строительства первой железной дороги в Туве 1 апреля
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