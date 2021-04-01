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SM News Кызыл

Кабмин отложил начало строительства первой железной дороги в Туве 1 апреля

Начало строительства первой железной дороги в Республике Тува было отложено сразу на пять лет по поручению правительства Россиийской Федерации, данный документ 1 апреля уже был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации России.В источнике
SM News Кызыл
Дождь
ПРАЙМ
Коммерсантъ

Подробнее о событии

Строительство первой железной дороги в Туве снова отложили. Путин запускал стройку 10 лет назад

Дождьвчера в 15:57

Кабмин отложил начало строительства первой железной дороги в Туве 1 апреля

SM News Кызылвчера в 15:26

Дорогу на Элегест построят в будущих пятилетках

Коммерсантъвчера в 12:42

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Интерфаксвчера в 14:09

Власти отложили строительство первой железной дороги в Туве на пять лет

РБКвчера в 13:01

Власти отложили строительство первой железной дороги в Туве на пять лет

ПРАЙМвчера в 14:39

Кабмин поручил приостановить концессию на строительство железной дороги Кызыл - Курагино

ТАССвчера в 11:50
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Торговля сахаром в России приостановлена

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Госдеп возложил на Россию ответственность за ухудшение отношений с США

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"Министр обороны США подчеркнул, что в случае эскалации российской агрессии Соединенные Штаты не оставят Украину наедине [с ней] и не допустят реализации агрессивных устремлений Российской Федерации в отношении Украины", - говорится в сообщении на сайте Минобороны Украины.
ТАССвчера в 13:20

МВД возбудило уголовное дело после ДТП с блогером Эдвардом Билом на Садовом кольце

Главное следственное управление ГУ МВД России по Москве возбудило уголовное дело после ДТП на Садовом кольце с участием блогера Эдварда Била 1 апреля 2021 года.
Комсомольская правдавчера в 14:31