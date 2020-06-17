Общество
Российская газетаКабмин отменил свыше 450 актов советских госорганов
Подписанный документ касается более 450 устаревших актов, изданных в РСФСР и СССР, а также их отдельных положений. Они утратят силу в 2020 и 2021 годах. Как уточнила пресс-служба кабмина, подлежащие отмене нормы были приняты с 1946 по 1991 год.
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с чего всё началось
Москва, 17 июня 2020, 11:09 — REGNUM Премьер-министр России Михаил Мишустин признал недействительными более 450 актов РСФСР и СССР, соответствующий указ опубликован на сайте правительства.REGNUM04:09
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В ВОЗ заявили о научном прорыве в лечении коронавируса
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Lenta.ru вчера в 19:46
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Власти Китая решили остановить импорт лосося от европейских поставщиков.
Московский Комсомолец 04:31
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Появились первые изображения нового Volkswagen Multivan
Буквально недавно в Сети появились шпионские снимки тестового прототипа нового Volkswagen Multivan T7.
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Экономика
Медведев перечислил главные шоки для российской экономики в 2020 году
Несколько дней назад президент России Владимир Путин заявил об успехе страны в сглаживании негативных социальных и экономических последствий пандемии.
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Общество
Ветераны афганской войны пригрозили Киркорову за ролик о десантниках
Ветераны афганской войны возмущены юмористическим роликом о десантниках, в котором сыграл певец Филипп Киркоров, и заявили о готовности разобраться с артистом «по-мужски».
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Происшествия
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Желание Горбачева отдать Карелию Финляндии назвали ложью
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Lenta.ru 05:27
Политика
В Россию для участия в параде Победы прибыли военные из 12 стран
Военнослужащие из 12 стран прибыли в Москву для участия в параде Победы 24 июня и уже принимают участие в тренировках, сообщил главнокомандующий сухопутных войск генерал армии Олег Салюков газете «Красная звезда».
Коммерсантъ 00:52
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РИА Новости 15 июня в 14:47
Общество
Мошенники придумали схему обмана пенсионеров с помощью смартфонов
Мошенники начинают рассказывать пенсионерам, что якобы тем сулят «золотые горы», после чего отбирают у пожилых все их сбережения.
Evo-rus.com 03:40
Религия
Монастырь экс-духовника Поклонской перешел на осадное положение
Запрещенный с недавнего времени в служении клирик схиигумен Сергий (Романов) днем 16 июня вместе с казаками захватили Среднеуральский женский монастырь в честь иконы Пресвятой Богородицы "Спорительница хлебов" в Свердловской области, сообщает портал 66.Ru.
Газета.Ru вчера в 14:03
Здоровье
В России начались клинические испытания вакцины от коронавируса
Клинические исследования двух форм вакцины против вируса SARS-CoV-2 (возбудителя коронавирусной инфекции COVID-19) начались в России сегодня, 17 июня, сообщает Министерство здравоохранения.
Коммерсантъ 05:12
Общество
Новогодние каникулы в 2021 году хотят сократить
Глава экономического совета Совета Федерации Андрей Кутепов предложил сократить новогодние каникулы в 2021 году, чтобы компенсировать нерабочие дни во время пандемии коронавируса.
РИА Новости вчера в 19:36
Общество
Пассажирский МС-21 испытали с выключенным двигателем
Самолет российского производства МС-21 проверили в полете с одним выключенным двигателем.
Народные новости 02:46
Происшествия
Актера Ефремова повезли на допрос
Сотрудники ФСИН в среду, 17 июня, забрали актера Михаила Ефремова на допрос.
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Общество
В школах России появятся камеры с функцией распознавания лиц
Школы России будут оборудованы высокотехнологичными камерами, которые установят на входе и выходе и в классах. ⠀ Данная мера принята для повышения безопасности обучающихся во время уроков, а также для упрощения перехода на дистанционное обучение.
JustMedia вчера в 04:33
Политика
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Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля. Президент напомнил, что действие части ранее принятых мер поддержки закончится 1 июля.
РБК 15 июня в 12:45
Общество
Глава Минздрава Мурашко допустил полное снятие ограничений в 2021 году
Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что полностью карантинные меры в России будут отменены, вероятно, не раньше следующего года.
Газета.Ru вчера в 16:40
Хоккей
Новым главным тренером «Барыса» назначен Михайлис
«Барыс» назначил главным тренером команды Юрия Михайлиса. Контракт между сторонами подписан на один год.
Metaratings 05:10
Экономика
РФ нарастила на 80% вложения в ценные бумаги США
Вашингтон, 16 июня 2020, 01:57 — REGNUM В апреле текущего года Россия увеличила объем вложений в государственные облигации США на 80% — до $6,85 млрд, сообщается на сайте американского министерства финансов.
REGNUM 15 июня в 18:57
Общество
Впервые с 1 мая в России выявили менее 8 тысяч больных коронавирусом
Впервые за полтора месяца число новых заболевших за сутки составило менее 8 тысяч человек. Последний раз такая картина наблюдалась 1 мая.
РИА ОмскИнформ 03:28
Хоккей
Ротенберг: НХЛ боится проводить матчи с клубами КХЛ
Хоккейные клубы Национальной хоккейной лиги (НХЛ) очень боятся проиграть любому клубу из Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Петербургский дневник вчера в 19:13
Общество
Матвиенко предложила распространить реновацию по всей России
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что программу реновации нужно распространить по всей России.
Московский Комсомолец 05:40
Общество
Массовую скупку сим-карт для накрутки итогов голосования по поправкам опроверги
Специалисты Регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ) обнаружили и опровергли фейк о массовой скупке сим-карт для накрутки итогов электронного голосования по поправкам в Конституцию.
Lenta.ru 05:26
Происшествия
В Самарской области от коронавируса умер молодой человек
Напомним, в Самарской области по данным на 17 июня выявлено 44 новых случая коронавируса.
ГТРК Самара 04:31
Общество
Каждый пятый житель России откладывает деньги с зарплаты
Тратят деньги на повседневные нужды, а что остается — откладывают 39% опрошенных.
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Котяков заявил о преодолении пика влияния пандемии на рынок труда
Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков заявил, что пик негативного влияния пандемии коронавируса на российский рынок труда пройден.
RT на русском 05:00
Политика
США сообщили о передаче Украине военной помощи на $60 млн
«Вчера Управление оборонного сотрудничества посольства США получило оборудование более чем на $60 млн для передачи украинским партнёрам, в том числе рации, боеприпасы и противотанковые ракеты Javelin», — указано в заявлении.
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Происшествия
Театр «Современник» отреагировал на ДТП с участием Ефремова
Московский театр «Современник» на своем официальном сайте в понедельник опубликовал заявление в связи с прозошедшей автомобильной аварией с участием актера Михаила Ефремова.
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