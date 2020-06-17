Общество
РБКМишустин отменил более 450 устаревших актов СССР и РСФСР
Более 450 устаревших актов, изданных в СССР и РСФСР с 1946 по 1991 год, признаны недействительными. Соответствующее постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин, сообщается на сайте правительства.
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«Более 450 устаревших актов, изданных органами госуправления РСФСР и СССР, а также их отдельные положения признаны недействительными и утратят свою силу в 2020 и 2021 годах», — говорится в сообщении.RT на русском03:40
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Сын Михаил Ефремова Никита на своей страничке в Instagram выразил соболезнования семье Сергея Захарова, погибшего в аварии с участием актера.
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В РФС пообещали изучить слова Дьякова о стимуляции игроков «Ростова»
Российский футбольный союз намерен изучить слова Виталия Дьякова. Этой информацией обладает ресурс «Чeмпионат».
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Общество
В России предложили ввести новое пособие для родителей-одиночек
Матери и отцы, которые воспитывают детей в одиночку, должны получать дополнительное пособие из бюджета из-за непростой финансовой ситуации в семьях во время эпидемии коронавируса.
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Режим повышенной готовности введен на границе Индии и Китая
Армия Индии объявила режим повышенной готовности на границе с КНР на фоне роста напряженности.
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Бой между Емельяненко и Исмаиловым могут провести со зрителями
Бой между Александром Емельяненко и Магомедом Исмаиловым могут провести со зрителями, передает Sport24.
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Lenta.ru 06:45
Здоровье
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Как выяснили ученые из Испании, можно сделать так, чтобы заболевание протекало без серьезных последствий для организма человека.
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Здоровье
Врач заявил о пользе воды при отказе от курения
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В Кремле не стали оценивать реакцию Кадырова на обвинения из Грузии
Представитель Кремля не стал комментировать высказывания главы Чечни Рамзана Кадырова, который назвал глупыми утверждения о подготовке покушения на журналиста якобы по его приказу.
REGNUM 08:02
Происшествия
Домработница Михаила Ефремова рассказала о его состоянии
Российская газета 08:02
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Экс-солистка группы Serebro Катя Кищук выходит замуж
Певица и экс-солистка группы Serebro Катя Кищук показала поклонникам свое помолвочное кольцо и дала понять, что в скором времени выйдет замуж.
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«Металлург» подписал контракт с финским голкипером Олкинуорой
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Кабмин может увеличить до 60% субсидирование перевода машин на газ
Правительство поддержало инициативу министра энергетики Александра Новака, который предложил увеличить на 30% субсидии на перевод машин с бензина на газ.
Газета.Ru вчера в 03:11
Происшествия
СК проверит следы ДНК на долларах, изъятых по делу двух генералов МВД
Как рассказали тогда корреспонденту "РГ" в Следственном комитете, по их версии, Краковский и Бирюков "ввели в заблуждение" заместителя главы МВД Александра Романова и оказали содействие в переводе владельца компании "Оптима девелопмент" Альберта Худояна, обвиняемого в мошенничестве на 3,75 миллиарда рублей, из СИЗО под домашний арест.
Российская газета 06:01
Происшествия
В Севастополе на отдыхающих обрушился навес на пляже
Как сообщила «Крыминформу» представитель регионального управления СК РФ Ольга Постнова, накануне вечером на пляже парка Победы на отдыхающих рухнул массивный навес.
Росбалт 05:43
Происшествия
В Подмосковье семилетний мальчик ударил ножом отца, избивавшего мать
РИА Новости 05:12
Происшествия
В Одессе при падении легкомоторного самолета погибли два человека
Легкомоторный самолет упал на Овидиопольской дороге в Малиновском районе Одессы, в результате аварии погибли двое мужчин.
РБК 08:02
Здоровье
В Москве умер первый ребенок из-за новой болезни, вызванной COVID-19
Быть настороже Заведующий кафедрой педиатрии Медицинского института РУДН и консультант-пульмонолог Морозовской больницы Дмитрий Овсянников объяснил, что еще в начале весны мировое врачебное сообщество обнаружило новый детский недуг — мультисистемный воспалительный синдром, ассоциированный с COVID-19.
РИА Новости 01:00
Общество
На Кубе с 18 июня частично снимут карантинные ограничения
Совет министров Кубы принял решение о том, что с 18 июня практически на всей территории Острова Свободы, за исключением Гаваны и провинции Матансас, снимается часть карантинных мер, введенных ранее для борьбы с распространением коронавируса в стране.
Российская газета вчера в 21:59
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Компания Nord Stream 2 AG обратилась к датскому регулятору с просьбой смягчить требования к трубоукладочным судам и допустить к работам корабль с якорным (а не только динамическим) позиционированием при строительстве оставшейся части трубопровода.
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Происшествия
Занявшихся сексом посреди площади в Москве россиян отправили под арест
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Недельный прирост заражения коронавирусом в Петербурге упал на 27%
Санкт-Петербург, 17 июня 2020, 15:09 — REGNUM В Петербурге стабильно снижается число вновь выявленных носителей коронавируса.
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Экономика
Правительство РФ выделит регионам 100 млрд рублей
До 15 июля 2020 года 100 млрд рублей выделит регионам в качестве компенсации выпадающих доходов правительство России, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
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Транспорт
Власти Москвы предлагают изменить время начала рабочего дня
Столичные власти предлагают работодателям изменить режим работы сотрудников для обеспечения социальной дистанции в общественном транспорте, заявил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
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