с чего всё началось

Более 450 устаревших актов, изданных в СССР и РСФСР с 1946 по 1991 год, признаны недействительными. Соответствующее постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин, сообщается на сайте правительства.

Мишустин отменил более 450 устаревших актов СССР и РСФСР

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Общество Адаптивный карантин на Украине продлили до 31 июля Правительство Украины намерено продлить адаптивный карантин в связи с коронавирусом до 31 июля.

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Здоровье В Москве умер первый ребенок из-за новой болезни, вызванной COVID-19 Быть настороже Заведующий кафедрой педиатрии Медицинского института РУДН и консультант-пульмонолог Морозовской больницы Дмитрий Овсянников объяснил, что еще в начале весны мировое врачебное сообщество обнаружило новый детский недуг — мультисистемный воспалительный синдром, ассоциированный с COVID-19. 1

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