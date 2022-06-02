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Кабмин отменит уплату НДФЛ при переводе ценных бумаг от брокера, подпавшего под санкции

Правительство России планирует отменить взимание налога на доход физических лиц (НДФЛ) при переводе ценных бумаг и денег от брокера, подпавшего под санкции.
ТАСС
"Обсудим сегодня ряд вопросов о корректировках Налогового кодекса, в том числе целый ряд изменений, которые призваны облегчить влияние санкций на граждан и предприятия", - сказал Мишустин.
ТАСС
"Для компаний радиоэлектронного сектора, разрабатывающих и выпускающих собственные электронные компоненты и изделия, устанавливаются льготы по налогу на прибыль и страховым взносам", - заявил глава кабмина.
ТАСС
«Коммерсант» писал , что возможны два способа решения проблемы: предоставление возможности гражданину иметь два ИИС или разрешение хранения ценных бумаг, учитываемых в рамках одного ИИС, в разных депозитариях.
Frank Media

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Россияне смогут выводить деньги и бумаги от санкционных брокеров без уплаты НДФЛ
Finam.Ru07:43
Выводить деньги и ценные бумаги от брокеров под санкциями можно будет без уплаты НДФЛ
Интерфакс07:12
Мишустин: бумаги и деньги от брокеров под санкциями будут переводиться без уплаты НДФЛ
ПРАЙМ07:40
При переводе ценных бумаг от подпавшего под санкции брокера не будут взимать НДФЛ
Парламентская газета07:39
Кабмин отменит уплату НДФЛ при переводе ценных бумаг от брокера, подпавшего под санкции
ТАСС07:35
Мишустин: При переводе ценных бумаг от брокера под санкциями не придется платить НДФЛ
Российская газета07:13
Правительство отменит НДФЛ для перевода денег от попавших под санкции брокеров
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