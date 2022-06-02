"Для компаний радиоэлектронного сектора, разрабатывающих и выпускающих собственные электронные компоненты и изделия, устанавливаются льготы по налогу на прибыль и страховым взносам", - заявил глава кабмина.
«Коммерсант» писал , что возможны два способа решения проблемы: предоставление возможности гражданину иметь два ИИС или разрешение хранения ценных бумаг, учитываемых в рамках одного ИИС, в разных депозитариях.
Силы ДНР подавили попытки контрнаступления украинских войск в районе Авдеевки, юго-запада Донецка и Новомихайловки, сообщил в эфире Первого канала заместитель начальника управления Народной милиции республики Эдуард Басурин.
Ранее член Совфеда Сергей Цеков заявил, что референдумы о вхождении в состав России новых регионов — Херсонской и Запорожской областей Украины, а также республик Донбасса — могут пройти уже в 2022 году.