На фоне слухов о разводе Ксения Бородина отдала дочь мужу с синяком на лице

С документами у ЗАГСа: Курбан Омаров намекнул на развод с Ксенией Бородиной Теперь с «фингалом» под глазом появилась и дочь Теона, но никаких намеков мы не делаем — просто интересное сходство (к тому же, он загадочным образом позже исчез).