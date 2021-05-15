Кабмин ожидает получить проект акта субсидирования льготного туризма до 19 мая
Правительство РФ поручило Ростуризму, Минфину и Минпросвещению внести проект акта об утверждении правил предоставления из федерального бюджета субсидии на развитие льготного туризма до 19 мая. Об этом сообщается на сайте правительства РФ.В источнике
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Правительство выделило средства на программу поддержки внутреннего туризма для детей
Национальная служба новостей06:59
Проект поддержки программы кешбэка на детский отдых внесут в правительство до 19 мая
Российская газета05:38