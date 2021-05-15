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Общество

Кабмин ожидает получить проект акта субсидирования льготного туризма до 19 мая

Правительство РФ поручило Ростуризму, Минфину и Минпросвещению внести проект акта об утверждении правил предоставления из федерального бюджета субсидии на развитие льготного туризма до 19 мая. Об этом сообщается на сайте правительства РФ.В источнике

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Власти РФ выделили средства на детский отдых

URA.Ru07:31

Правительство одобрило выделение средств на поддержку турпоездок для детей

Известия07:25

Кабмин ожидает получить проект акта субсидирования льготного туризма до 19 мая

ТАСС06:18

Правительство выделило средства на программу поддержки внутреннего туризма для детей

Национальная служба новостей06:59

Правительство одобрило программу поддержки внутреннего туризма для детей

РИА Новости06:25

Правительство ждет проект акта о субсидировании льготного туризма до 19 мая

ФАН07:03

Проект поддержки программы кешбэка на детский отдых внесут в правительство до 19 мая

Российская газета05:38
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Эксперт назвал сюрпризы, которые готовит доллар

Сюрпризов стоит ждать не от валютных курсов, а от долларовой инфляции – она съедает часть дохода, невзирая на укрепление или ослабление рубля, рассказал агентству "Прайм" управляющий активами "БКС Мир инвестиций" Андрей Русецкий.
РИА Новости19:12