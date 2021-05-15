Правительство РФ поручило Ростуризму, Минфину и Минпросвещению внести проект акта об утверждении правил предоставления из федерального бюджета субсидии на развитие льготного туризма до 19 мая. Об этом сообщается на сайте правительства РФ.

Видео Фото Интересное видео Известия Телеканал 360° Известия Известия Piter.tv РЕН ТВ Дума ТВ Известия Известия НТВ Piter.tv Пятый канал ТВ Центр МИР 24 Моя Москва.онлайн