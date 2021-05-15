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Кабмин ожидает получить проект акта субсидирования льготного туризма до 19 мая

Правительство РФ поручило Ростуризму, Минфину и Минпросвещению внести проект акта об утверждении правил предоставления из федерального бюджета субсидии на развитие льготного туризма до 19 мая. Об этом сообщается на сайте правительства РФ.В источнике

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Власти РФ выделили средства на детский отдых

URA.Ru07:31

Кабмин ожидает получить проект акта субсидирования льготного туризма до 19 мая

ТАСС06:18

Правительство ждет проект акта о субсидировании льготного туризма до 19 мая

ФАН07:03

Правительство выделило средства на программу поддержки внутреннего туризма для детей

Национальная служба новостей06:59

Правительство одобрило программу поддержки внутреннего туризма для детей

РИА Новости06:25

Правительство одобрило выделение средств на поддержку турпоездок для детей

Известия07:25

Проект поддержки программы кешбэка на детский отдых внесут в правительство до 19 мая

Российская газета05:38
Интересное

Грузооборот морских портов РФ в январе-апреле сократился на 4,2%

Грузооборот морских портов России за январь-апрель 2021 года составил 268,81 млн тонн, сократившись на 4,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщило Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот).
Финмаркетвчера в 02:58

На западе Ирана конфискована крупная партия оружия

В заявлении департамента по связям с общественностью базы иранского Корпуса стражей Исламской революции под названием Амир аль-Моменин отмечается, что на западе Ирана была конфискована крупная партия запрещённого оружия.
REGNUMвчера в 23:52

«Ъ»: Лукашенко в третий раз за год посетит Россию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко планирует третий за год визит в Россию для переговоров с российским лидером Владимиром Путиным, сообщает издание "Коммерсантъ" со ссылкой на информированные источники в Минске и Москве.
Газета.Ru22:30

ЕР приостановила членство уральского депутата, подозреваемого в убийстве

Членство в "Единой России" депутата думы Артемовского округа Свердловской области Геннадия Виноградова, арестованного по обвинению в убийстве, приостановлено до решения суда, сообщил в субботу секретарь свердловского отделения партии Виктор Шептий.
РИА Новости11:28

Партия Медведчука заявила о провокации властей Украины

Представители украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ), которую возглавляет Виктор Медведчук, оценили как провокацию предложение украинской власти об обмене Медведчука на осужденных в России украинских граждан.
Lenta.ru10:05

Ракетный удар Израиля по Газе разрушил здание с офисами международных СМИ

Ранее местные источники сообщили РИА Новости, что Израиль сделал "предупреждение", что в течение следующего часа его силы атакуют здание, в котором расположены офисы телеканала Al-Jazeera, агентства Ассошиэйтед Пресс и других международных СМИ в секторе Газа.
РИА Новости08:25

В РПЦ поддержали решение Байдена признать геноцид армян

Председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) положительно оценил признание геноцида армян в Османской империи президентом США Джозефом Байденом, отметив, что в современной Турции от этого никто не пострадает.
РИА Новости09:45