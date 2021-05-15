Правительство РФ поручило Ростуризму, Минфину и Минпросвещению внести проект акта об утверждении правил предоставления из федерального бюджета субсидии на развитие льготного туризма до 19 мая. Об этом сообщается на сайте правительства РФ.

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