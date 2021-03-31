Кабмин пересмотрит повышение утильсбора на спецтехнику
Правительство РФ решило пересмотреть размер повышения утильсбора на спецтехнику, пишет Коммерсантъ. Кабмин пересмотрит планы повышения утильсбора на сельхоз-, дорожно-строительную и спецтехнику до трёх раз, рассказали изданию источники, знакомые с ходом обсуждения.В источнике
С чего всё началось
Утильсбор на спецтехнику сдал назад
Правительство пересмотрит планы повышения утильсбора на сельхоз-, дорожно-строительную и спецтехнику до трех раз.
Коммерсантъ18:16
Подробнее о событии
СМИ: кабмин собирается пересмотреть размер повышения утильсбора на спецтехнику
Экономика сегодня09:18