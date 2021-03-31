Около 1 тыс. москвичей заболели коронавирусом после вакцинации

«Из числа всех вакцинированных пациентов, у кого после прививки вторым компонентом прошло более 2 недель, заболели коронавирусом всего около 1 тыс. человек, что составляет около одной десятой процента»,— сообщили в мэрии.