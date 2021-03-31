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Агробук

Кабмин пересмотрит повышение утильсбора на спецтехнику

Правительство РФ решило пересмотреть размер повышения утильсбора на спецтехнику, пишет Коммерсантъ. Кабмин пересмотрит планы повышения утильсбора на сельхоз-, дорожно-строительную и спецтехнику до трёх раз, рассказали изданию источники, знакомые с ходом обсуждения.В источнике
Парламентская газета
АвтоВзгляд
ПРАЙМ
Коммерсантъ
Экономика сегодня
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Утильсбор на спецтехнику сдал назад

Правительство пересмотрит планы повышения утильсбора на сельхоз-, дорожно-строительную и спецтехнику до трех раз.
Коммерсантъ18:16

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Утильсбор на спецтехнику будет пересмотрен

Quto.ru03:42

Кабмин уточнит увеличение утильсбора на спецтехнику

Парламентская газета05:45

Кабмин пересмотрит повышение утильсбора на спецтехнику

Агробук05:18

СМИ: кабмин собирается пересмотреть размер повышения утильсбора на спецтехнику

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Правительство решило пересмотреть размер индексации утильсбора на спецтехнику

Интерфакс02:41

Правительство решило пересмотреть планы повышения утильсбора

ПРАЙМ01:26

Утильсбор на спецтехнику сдал назад

Коммерсантъ18:16
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