Глава МИД Лавров: Киев становится все более наглым по отношению к Москве

"Наоборот, Киев становится все более и более наглым, я бы сказал, в своей агрессивности по отношению к минским договоренностям, по отношению к Российской Федерации и в своих попытках спровоцировать Запад на поддержку воинственных устремлений", — указал глава МИД.