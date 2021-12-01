Мишустин добавил, что продолжается работа по облегчению доступа малых и средних предприятий к закупкам, квоты со следующего года вырастут, а за неоплату по договорам с субъектами МСП введена административная ответственность.
Сотрудники правоохранительных органов Белоруссии задержали 11 человек, которые оставляли оскорбительные комментарии в социальных сетях и мессенджерах в связи с гибелью двух российских десантников на учениях в республике в ноябре этого года.
"Наоборот, Киев становится все более и более наглым, я бы сказал, в своей агрессивности по отношению к минским договоренностям, по отношению к Российской Федерации и в своих попытках спровоцировать Запад на поддержку воинственных устремлений", — указал глава МИД.