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Мишустин: за грантами в ФНС в ноябре обратились более 523 тысяч компаний

Российский бизнес активно использует механизмы господдержки, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Экономика сегодня
Правительство РФ планирует поддерживать бизнес по четырем основным направлениям, в том числе развивать различные форматы финансовой поддержки.
ТАСС
Мишустин отметил, что в числе ближайших задач расширение доступности денежных ресурсов и охвата получателей финансовой помощи.
РИА Новости
Мишустин добавил, что продолжается работа по облегчению доступа малых и средних предприятий к закупкам, квоты со следующего года вырастут, а за неоплату по договорам с субъектами МСП введена административная ответственность.
РИА Новости

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Мишустин: за грантами в ФНС в ноябре обратились более 523 тысяч компаний
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Кабмин планирует развивать различные форматы финансовой поддержки бизнеса
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Российский бизнес поддержат по четырем направлениям
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