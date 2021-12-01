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Кабмин планирует развивать различные форматы финансовой поддержки бизнеса

Правительство РФ планирует поддерживать бизнес по четырем основным направлениям, в том числе развивать различные форматы финансовой поддержки.
ТАСС
Мишустин отметил, что в числе ближайших задач расширение доступности денежных ресурсов и охвата получателей финансовой помощи.
РИА Новости
"В частности, за грантами в Федеральную налоговую службу за ноябрь обратилось более 523 тысячи компаний. По программе ФОТ 3.0 на кредиты на 18 месяцев под 3 процента было подано более 40 тысяч заявок", - сообщил председатель правительства.
Российская газета
Мишустин добавил, что продолжается работа по облегчению доступа малых и средних предприятий к закупкам, квоты со следующего года вырастут, а за неоплату по договорам с субъектами МСП введена административная ответственность.
РИА Новости

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Мишустин рассказал о системных решениях по поддержке бизнеса
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