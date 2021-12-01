"В частности, за грантами в Федеральную налоговую службу за ноябрь обратилось более 523 тысячи компаний. По программе ФОТ 3.0 на кредиты на 18 месяцев под 3 процента было подано более 40 тысяч заявок", - сообщил председатель правительства.