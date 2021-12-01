"В частности, за грантами в Федеральную налоговую службу за ноябрь обратилось более 523 тысячи компаний. По программе ФОТ 3.0 на кредиты на 18 месяцев под 3 процента было подано более 40 тысяч заявок", - сообщил председатель правительства.
Мишустин добавил, что продолжается работа по облегчению доступа малых и средних предприятий к закупкам, квоты со следующего года вырастут, а за неоплату по договорам с субъектами МСП введена административная ответственность.
Капитал-шоу «Поле чудес», вдохновлённое американской телевикториной Wheel Of Fortune, выходит на российском телевидении с октября 1990 года и является одной из старейших передач в эфире Первого канала.
По словам Захаровой, одним из ярких проявлений непринятия минских договоренностей властями Украины является ситуация в зоне конфликта в Донбассе, где, по данным официального представителя МИД РФ, находятся порядка 125 тыс. украинских военнослужащих.
Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству поддержит инициативу об освобождении военнослужащих от необходимости получать QR-коды о вакцинации, соответствующие предложения Минобороны должны быть учтены при рассмотрении законопроекта о введении QR-кодов в общественных местах.