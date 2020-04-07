Энергетика

BFM.ruBFM.ruКабмин планирует ввести эмбарго на ввоз дешевого бензина

Чтобы предотвратить поставки дешевого бензина на российский рынок, кабмин может ввести временный запрет на импорт нефтепродуктов. И произойдет это «в самое ближайшее время». Пока эта мера рассчитана до сентября текущего года.
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с чего всё началось

Правительство России введет запрет на импорт дешевого бензина

Правительство решило запретить импорт нефтепродуктов в Россию, чтобы предотвратить поставки дешевого иностранного бензина на внутренний рынок, рассказал РБК один из участников топливного рынка. Это подтвердили три федеральных чиновника.
РБК13:53

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В России могут ввести запрет на поставки в страну дешевого бензина

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ТАСС16:50

Правительство России введет запрет на импорт дешевого бензина

РБК13:53
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