Энергетика
BFM.ruКабмин планирует ввести эмбарго на ввоз дешевого бензина
Чтобы предотвратить поставки дешевого бензина на российский рынок, кабмин может ввести временный запрет на импорт нефтепродуктов. И произойдет это «в самое ближайшее время». Пока эта мера рассчитана до сентября текущего года.
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с чего всё началось
Правительство решило запретить импорт нефтепродуктов в Россию, чтобы предотвратить поставки дешевого иностранного бензина на внутренний рынок, рассказал РБК один из участников топливного рынка. Это подтвердили три федеральных чиновника.РБК13:53
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