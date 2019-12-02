Экономика
Новые ИзвестияСтраховое возмещение по вкладам могут увеличить до 10 млн рублей
В базу законодательных инициатив попал законопроект, по которому максимальный размер страховки по вкладам будет повышен до 10 млн рублей против 1,4 млн рублей на данный момент. Правительством вынесено соответствующее положительное заключение.
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с чего всё началось
Как следует из документа, повышенную страховку можно будет получить в случае продажи жилого помещения или земельного участка, при получении наследства, социальных выплат и грантов в форме субсидий.News.ruвчера в 07:42
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Правительство поддержало законопроект об увеличении страховой суммы вкладов до 10 млн рублей
Коммерсантъ30 ноября в 18:47
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