Общество

Газета.RuГазета.RuПравительство одобрило закон о маркировании животных

Комиссия правительства России одобрила законопроект о маркирование и учете домашних животных, подготовленный Министерством сельского хозяйства. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на пресс-службу кабинета министров.
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с чего всё началось

Кабмин поддержал законопроект о чипировании животных

Комиссия правительства одобрила законопроект Минсельхоза «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части совершенствования законодательства в сфере ветеринарии», согласно которому учет и чипирование домашних животных начнется в ближайшее время.
Известия13:00

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Обратный котсчет: кабмин поддержал законопроект о чипировании животных

Известия16:01

«Известия»: правительство одобрило законопроект о маркировке и учете домашних животных

ТАСС13:58

В правительстве одобрили законопроект о чипировании животных

Комсомольская правда14:46

Правительство одобрило закон о маркировании животных

Газета.Ru14:32

СМИ сообщили о поддержке правительством проекта о чипировании животных

Говорит Москва14:19

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Московский Комсомолец14:16

Правительство одобрило законопроект о постановке на учет домашних животных

Lenta.ru14:48
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Снят арест с активов «Газпрома» в Европе по искам «Нафтогаза»

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