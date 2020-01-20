Общество
Газета.RuПравительство одобрило закон о маркировании животных
Комиссия правительства России одобрила законопроект о маркирование и учете домашних животных, подготовленный Министерством сельского хозяйства. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на пресс-службу кабинета министров.
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с чего всё началось
Комиссия правительства одобрила законопроект Минсельхоза «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части совершенствования законодательства в сфере ветеринарии», согласно которому учет и чипирование домашних животных начнется в ближайшее время.Известия13:00
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