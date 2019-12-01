Экономика
Российская газетаКабмин поддержал законопроект об увеличении страховой суммы вкладов
В официальном отзыве отмечается, что перед принятием законопроекта необходимо просчитать его влияние на достаточность средств фонда обязательного страхования вкладов и продумать, возникнет ли необходимость в увеличении размера ставки страховых взносов, уплачиваемых банками - участниками системы страхования вкладов в данный фонд.
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Правительство поддержало законопроект об увеличении страховой суммы вкладов до 10 млн рублей
Коммерсантъвчера в 18:47
Правительство согласилось увеличить страховку вкладов до 10 млн руб с нынешних 1,4 млн
Комсомольская правда06:03
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