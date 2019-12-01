Экономика

Российская газетаРоссийская газетаКабмин поддержал законопроект об увеличении страховой суммы вкладов

В официальном отзыве отмечается, что перед принятием законопроекта необходимо просчитать его влияние на достаточность средств фонда обязательного страхования вкладов и продумать, возникнет ли необходимость в увеличении размера ставки страховых взносов, уплачиваемых банками - участниками системы страхования вкладов в данный фонд.
Читать в источнике
Комментировать5
с чего всё началось

Правительство поддержало законопроект о реформе страхования банковских вкладов

В документе отмечается, что перед принятием законопроекта необходимо просчитать его влияние на достаточность средств фонда обязательного страхования вкладов и продумать возникнет ли необходимость в увеличении размера ставки страховых взносов, уплачиваемых банками - участниками системы страхования вкладов в данный фонд.
Интерфаксвчера в 14:50

Подробнее о событии

В правительстве поддержали увеличение выплат вкладчикам рухнувших банков

РБК05:04

Правительство поддержало законопроект об увеличении страховой суммы вкладов до 10 млн рублей

Коммерсантъвчера в 18:47

Кабмин поддержал законопроект об увеличении страховой суммы вкладов

Российская газета02:14

Что случилось этой ночью: воскресенье, 1 декабря

Интерфакс00:30

Правительство одобрило идею повысить сумму возмещения банковских вкладов

Красная веснавчера в 18:56

Правительство поддержало повышение компенсаций некоторым вкладчикам разорившихся банков до 10 миллионов рублей

Эхо Москвы02:30

Власти РФ поддержали законопроект об изменении системы страховки вкладов

News.ruвчера в 17:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 06:19, Ашберн
Происшествия

В Забайкалье автобус упал с моста, 19 человек погибли

Газета.Ru 05:52
Политика

Первый президент Украины дал совет Зеленскому перед встречей с Путиным

Первый президент Украины Леонид Кравчук дал совет нынешнему главе государства Владимиру Зеленскому, как вести себя на предстоящих переговорах с российским коллегой Владимиром Путиным на нормандском саммите.
Газета.Ru вчера в 18:40
Авто

Электрический кроссовер Audi e-tron увеличил запас хода

«Каждая деталь имеет значение» — это принцип, которого придерживаются разработчики Audi e-tron, благодаря стараниям которых будущие версии электрокаров Audi e-tron 55 quattro на одном заряде смогут проехать на 25 км дальше предшественников, то есть 436 километров, сообщает издание speedme.ru.
32CARS.ru 28 ноября в 05:08
Общество

Первый день зимы в Петербурге начался снегопадом

NewInform 04:10
Гаджеты

Apple собирается комплектовать iPhone 2020 года гарнитурой AirPods

Утверждается, что производители смартфонов, включая Apple, Samsung и Xiaomi, планируют в следующем году также дополнять свои новые модели беспроводными наушниками.
3DNews вчера в 02:01
Футбол

Состоялась жеребьевка группового раунда Евро-2020

На групповом этапе в одной группе, согласно решению УЕФА, не могли оказаться сборные Украины и России, а также сборные России и Косово, Сербии и Косово, Боснии и Герцеговины и Косово (если они выйдут на Евро-2020).
Севастополь.ру вчера в 13:23
Происшествия

Капитан «Амура» Кондратьев попал в больницу в результате нападения

Капитан "Амура" Максим Кондратьев попал в больницу в результате нападения рецидивиста, сообщается на сайте хабаровского хоккейного клуба.
РИА Новости 02:49
Общество

В Ялте закрыли гостиницу Софии Ротару

В Ялте закрыли гостиницу Софии Ротару По мнению Андрея Разина, это могло быть связано с развернутой в России травлей певицы.
Экспресс газета вчера в 04:00
Единоборства

Александр Емельяненко нокаутировал Михаила Кокляева

Бой, изначально рассчитанный на четыре раунда по три минуты в каждом, завершился на исходе первого: Емельяненко нокаутировал соперника.
Интерфакс-Спорт 29 ноября в 17:10
Футбол

В Петербурге задержали около двухсот болельщиков «Спартака»

Полиция Санкт-Петербурга задержала около 150-200 болельщиков московского футбольного клуба "Спартак", им вменяется мелкое хулиганство, рассказал РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
РИА Новости 05:05
Происшествия

Террориста на Лондонском мосту обезвреживали с помощью бивня нарвала

Известия вчера в 18:29
Армия и оружие

На Украине заявили о превосходстве российских военных катеров

Глава Украинского милитарного центра Тарас Чмут сопоставил боевые характеристики отечественного артиллерийского катера (МБАК) типа «Гюрза-М» с российским патрульным катером проекта «Соболь».
РБК 00:06
Космос

Российский космический грузовик начали готовить к полету к МКС

Планируется, что «Прогресс МС-13» станет третьим космическим грузовиком, который запустят к МКС в 2019 году.
Lenta.ru 05:16
Общество

Назван риск употребления красной икры

Красная икра может быть вредна для здоровья, если ее есть в больших количествах.
Lenta.ru 04:45
Происшествия

Девять человек погибли при крушении самолета в США

В результате крушения погибли девять человек, в том числе двое детей и пилот, еще трое получили ранения.
Коммерсантъ вчера в 23:37
Общество

Обеспокоенный отец предложил 300 свиней за женитьбу на дочери

В китайской провинции Хэнань отец пообещал минимум 300 свиней мужчине, который женится на его одинокой дочери.
Lenta.ru 29 ноября в 06:29
Музыка

Сергей Шнуров избавился от самой сильной участницы шоу «Голос»

Музыкант Сергей Шнуров отправил домой одну из самых сильных участниц шоу "Голос" — Милану Рахманову, которая попала в его команду на этапе слепых прослушиваний.
Народные новости вчера в 06:46
Происшествия

Задержали подозреваемых в подрыве отделения Киевского банка

Глава правления украинского "Ощадбанка" Андрей Пышный сообщил, что сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемых в подрыве одного из отделений банка.
Газета.Ru 06:08
Политика

Путин и Си Цзиньпин откроют газопровод «Сила Сибири» по телемосту

Политическая Экспертиза 03:31
Наука

Ученые узнали, какие продукты вызывают рак простаты

Росбалт вчера в 09:20
Общество

В России три лекарственных препарата приравняли к наркотикам

Согласно обновлённому перечню, с первого числа три лекарственных препарата приравняли к наркотикам.
RT на русском вчера в 18:30
Шоу-бизнес

Анна Семенович рассказала о генетическом заболевании груди

Певица Анна Семенович рассказала, что ей диагностировали генетическое заболевание груди.
Газета.Ru 06:01
Шоу-бизнес

Собчак объяснила, почему ее не обижают сравнения с лошадью

ФАН 05:48
Общество

Вступила в силу обязательная маркировка духов и фотокамер

В перечень товаров, которые должны быть маркированы, внесены туалетная вода, фотокамеры (кроме кинокамер), фотовспышки и лампы-вспышки, а также мужская и женская верхняя одежда (в частности, пальто, накидки, плащи, куртки, блузки, одежда из натуральной или композиционной кожи), постельное белье, шины и покрышки.
Газета.Ru 01:49
Космос

На Северном полюсе Земли нашли загадочный феномен

Агентство планирует послать к Северному полюсу три миссии, одна из которых — Cusp Region Experiment-2 — займется исследованием атмосферной аномалии.
Lenta.ru 29 ноября в 11:01
Шоу-бизнес

Аллегрова потребовала от Баскова предложение руки и сердца

Певица Ирина Аллегрова потребовала скорейшей свадьбы с коллегой Николаем Басковым.
Народные новости 04:42
Политика

В Госдепе США обеспокоены российским законом об иноагентах

Государственный департамент США обеспокоен принятым в России законом о СМИ-иностранных агентах.
Газета.Ru вчера в 13:55
Политика

Галкин отказался выдвигаться в президенты России

URA.Ru вчера в 06:33
Происшествия

В Ярославской области пять человек погибли от неизвестной жидкости

В Ярославской области пять человек скончались в больнице после отравления неустановленным веществом, предположительно, стеклоомывающей жидкостью.
RT на русском 05:57
Армия и оружие

В Арктике впервые прошли испытания гиперзвуковой ракеты «Кинжал»

По полигону Пембой, расположенному к северо-востоку от Воркуты, успешно произведён удар гиперзвуковой ракетой "Кинжал".
Life.ru вчера в 06:46
Как работают Яндекс.Новости?
Главное