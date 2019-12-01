Экономика
Российская газетаКабмин поддержал законопроект об увеличении страховой суммы вкладов
В официальном отзыве отмечается, что перед принятием законопроекта необходимо просчитать его влияние на достаточность средств фонда обязательного страхования вкладов и продумать, возникнет ли необходимость в увеличении размера ставки страховых взносов, уплачиваемых банками - участниками системы страхования вкладов в данный фонд.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
В документе отмечается, что перед принятием законопроекта необходимо просчитать его влияние на достаточность средств фонда обязательного страхования вкладов и продумать возникнет ли необходимость в увеличении размера ставки страховых взносов, уплачиваемых банками - участниками системы страхования вкладов в данный фонд.Интерфаксвчера в 14:50
Подробнее о событии
Показать все источники
Правительство поддержало законопроект об увеличении страховой суммы вкладов до 10 млн рублей
Коммерсантъвчера в 18:47
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 05:48, Ашберн
Технологии
В Сети показали Sony PlayStation 5 и новый DualShock 5 на «живом» фото
Происшествия
Возросло число жертв трагедии с автобусом в Забайкалье
В результате падения автобуса с пассажирами с моста в Забайкальском крае, по уточненным данным, погибли 20 человек.
Экономика
России предрекли скорое падение ставок по ипотеке
В октябре средняя ставка по ипотеке опустилась до 9,4 процента, что является минимумом последних двух лет.
Футбол
В Петербурге задержали около двухсот болельщиков «Спартака»
Полиция Санкт-Петербурга задержала около 150-200 болельщиков московского футбольного клуба "Спартак", им вменяется мелкое хулиганство, рассказал РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Общество
Расширен список сильнодействующих препаратов
С 1 декабря в России еще три препарата вошли в список сильнодействующих веществ, производство и оборот которых в стране ограничены.
Армия и оружие
ВСУ девять раз нарушили перемирие в Донбассе за сутки, заявили в ДНР
Армия и оружие
На Украине заявили о превосходстве российских военных катеров
Глава Украинского милитарного центра Тарас Чмут сопоставил боевые характеристики отечественного артиллерийского катера (МБАК) типа «Гюрза-М» с российским патрульным катером проекта «Соболь».
Происшествия
Машина врезалась в группу людей на остановке в Благовещенске
Автомобиль влетел в группу стоящих на остановке людей в Благовещенске в Амурской области, сообщила "Интерфаксу" начальник пресс-службы регионального УМВД Инна Карташова.
Шоу-бизнес
Семенович сообщила о своей болезни
В эфире НТВ певица призналась, что несколько лет назад ей поставили диагноз, связанный с размером груди.
Происшествия
Первый замруководителя СК по Свердловской области задержан за взятку
Здоровье
Диетологи сказали, как справиться с жиром на животе после 40 лет
Единоборства
Александр Емельяненко в первом раунде отправил Кокляева в нокаут
Поединок проходил в Москве по правилам бокса. Александр Емельяненко смог завершить его еще в первом раунде, отправив соперника в нокаут.
Политика
Первый президент Украины дал совет Зеленскому перед встречей с Путиным
Первый президент Украины Леонид Кравчук дал совет нынешнему главе государства Владимиру Зеленскому, как вести себя на предстоящих переговорах с российским коллегой Владимиром Путиным на нормандском саммите.
Наука
Сухопутные гигантские черепахи оказались обучаемыми и общительными
По мнению исследователей, оказались обучаемыми и общительными огромные сухопутные черепахи.
Космос
Российский космический грузовик начали готовить к полету к МКС
Планируется, что «Прогресс МС-13» станет третьим космическим грузовиком, который запустят к МКС в 2019 году.
Наука
Ученые назвали продукты, от которых развивается рак простаты
Футбол
Голландский канал сделал прощальное видео об уходе Слуцкого
Голландский канал опубликовал прощальное видео, посвященное уходу россиянина Леонида Слуцкого с поста главного тренера «Витесса».
Происшествия
Капитан «Амура» попал в больницу, защищая жену
Защищая жену, хоккеист получил тяжелый удар по голове. На данный момент капитан "Амура" находится в одной из местных больниц.
Политика
Макрон заступился за Россию перед НАТО
Главным противником НАТО является вовсе не Россия или Китай, а международный терроризм.
Космос
Хаббл обнаруживает динамический галактический дуэт
Вместе, дуэт называется Arp 293 и они взаимодействуют.
Хоккей
«Вашингтон» обыграл «Детройт» с хет-триком Овечкина
Происшествия
По делу о расправе над мальчиком в Екатеринбурге задержана глава секты
Новой фигуранткой дела об убийстве девятилетнего мальчика в Екатеринбурге стала глава секты «Ученики Христа» Земфира Гайнуллина.
Здоровье
Ученые рассказали, как научиться определять рак легких по рукам
Британские ученые рассказали о быстром способе, как легко выявить, есть ли у человека рак легких.
Армия и оружие
Фрегат «Адмирал Касатонов» успешно выполнил испытательный пуск ракет
Второй фрегат проекта 22350 "Адмирал Касатонов" успешно выполнил стрельбы ракетами "Калибр" и "Оникс" в рамках заводских ходовых испытаний, сообщили в пятницу в пресс-службе Северного флота.
Происшествия
Посольство РФ в Британии назвало причину задержания судна с крымчанами
Дипмиссия сообщила, что задержание судна «Джирех» в английском Портленде связано с неправильным оформлением документации плавсредства с крымскими моряками на борту.
Армия и оружие
В Мордовии на дежурство встал радар-охотник за самолетами «стелс»
Как сообщает пресс-служба Минобороны РФ, новейшая станция РЛС находилась на опытно-боевом дежурстве с 1 декабря прошлого года.
Здоровье
Число инфицированных ВИЧ в России превысило 1 млн человек
По статистике, самое большое количество инфицированных в России среди мужчин в возрасте 30-40 лет (в этой группе до 4% инфицированы ВИЧ).
Политика
МИД Греции ответил на «военную риторику» Эрдогана по Кипру
"Вызывает сожаление тот факт, что президент Турции решил превратить проект мирного сотрудничества в демонстрацию военной риторики", — отмечается в заявлении.
Общество
Опубликован проект закона о домашнем насилии в России
Согласно проекту, суд сможет выдавать предписание, запрещающее виновному в домашнем насилии контактировать со своей жертвой, в том числе по телефону и через интернет.
Происшествия
Летевший в Сочи самолёт вынужденно сел в Ростове-на-Дону
Самолёт, выполнявший рейс из Москвы в Сочи, совершил незапланированную посадку в аэропорту Ростова-на-Дону в связи с плохим самочувствием пассажирки.