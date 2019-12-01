Экономика
Российская газетаКабмин поддержал законопроект об увеличении страховой суммы вкладов
В официальном отзыве отмечается, что перед принятием законопроекта необходимо просчитать его влияние на достаточность средств фонда обязательного страхования вкладов и продумать, возникнет ли необходимость в увеличении размера ставки страховых взносов, уплачиваемых банками - участниками системы страхования вкладов в данный фонд.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
В документе отмечается, что перед принятием законопроекта необходимо просчитать его влияние на достаточность средств фонда обязательного страхования вкладов и продумать возникнет ли необходимость в увеличении размера ставки страховых взносов, уплачиваемых банками - участниками системы страхования вкладов в данный фонд.Интерфаксвчера в 14:50
Подробнее о событии
Показать все источники
Правительство одобрило решение увеличить застрахованную сумму вклада до 10 млн рублей
Комсомольская правда03:27
Правительство поддержало законопроект об увеличении страховой суммы вкладов до 10 млн рублей
Коммерсантъвчера в 18:47
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 04:50, Ашберн
Политика
Задержанного за пьяную езду пензенского депутата исключили из ЕР
Депутата законодательного собрания Пензенской области Владимира Вдонина, задержанного за вождение в пьяном виде, исключили из "Единой России" и вывели из фракции в региональном парламенте, сообщается на сайте областного отделения партии.
Происшествия
Выросло число погибших при падении автобуса с моста в Забайкалье
По последним данным, в ДТП с автобусом в Забайкальском крае погибли 19 человек, пострадали не менее пяти, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального главка МВД.
Хоккей
Разрыв контракта с хоккеистом объяснили эффектностью его жены
Президент омского "Авангарда" Максим Сушинский заявил, что хоккейный клуб расторг контракт с Никитой Щербаком из-за его жены.
Армия и оружие
Белорусские СМИ назвали невыгодной покупку российских Су-30СМ
Армия и оружие
На Украине заявили о превосходстве российских военных катеров
Глава Украинского милитарного центра Тарас Чмут сопоставил боевые характеристики отечественного артиллерийского катера (МБАК) типа «Гюрза-М» с российским патрульным катером проекта «Соболь».
Шоу-бизнес
Хилькевич призналась, что ей стыдно за русских мужчин
Гаджеты
AMD претендует на доминирование в сфере многоядерных процессоров
В октябре компания AMD представила 64-ядерного монстра Epyc 7H12, который должен потеснить процессоры Intel Xeon на серверном рынке.
Наука
Фронтир нейронаук. Банк ткани мозга обезьян переведен в цифру
Исследователи могут изучить более 10 000 срезов более 185 секционированных образцов, которые уже переведены в цифру.
Общество
NI: в СССР создали странные автоматы
Общество
В России три лекарственных препарата приравняли к наркотикам
Согласно обновлённому перечню, с первого числа три лекарственных препарата приравняли к наркотикам.
Здоровье
Из инфекционной больницы в Новочеркасске уволились все врачи
Инфекционная больница в Новочеркасске Ростовской области временно не принимает пациентов из-за увольнения всех врачей стационара.
Политика
Эрдоган раскритиковал высказывание Макрона о «смерти мозга» НАТО
Президент Турции Тайип Эрдоган подверг критике высказывание президента Франции Эммануэля Макрона о том, что НАТО находится в состоянии «смерти мозга», об этом пишет Анатолийское агентство.
Хоккей
«Филадельфия» обыграла «Монреаль» с голом Проворова в овертайме
Политика
Кравчук напутствовал Зеленского перед саммитом в «нормандском формате»
Леонид Кравчук, первый президент Украины, напутствовал нынешнего главу государства Владимира Зеленского перед парижским саммитом в "нормандском формате".
Общество
Шамсутдинов попросил отца больше не приезжать в СИЗО
Солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов, застреливший восемь сослуживцев в части под Читой, попросил отца больше не приезжать к нему в СИЗО из Тюменской области, сообщает 29 ноября информагентство URA.RU.
Шоу-бизнес
Татьяна Доронина госпитализирована
Народная артистка СССР Татьяна Доронина попала в госпиталь.
Авто
В России четверть роскошных автомобилей исчезли с налогового учета
Субъектом с самым маленьким налогом на роскошные автомобили является Ингушетия, где числится семь легковых транспортных средств стоимостью более 10 млн рублей.
Происшествия
Полиция задержала экс-главу Кирова Владимира Быкова
Управление Следственного комитета по Кировской области возбудило уголовное дело в отношении бывшего главы Кирова, члена «Единой России» Владимира Быкова.
Происшествия
Капитан «Амура» Кондратьев попал в больницу в результате нападения
Капитан "Амура" Максим Кондратьев попал в больницу в результате нападения рецидивиста, сообщается на сайте хабаровского хоккейного клуба.
Армия и оружие
Зеленский отменил в украинской армии звания прапорщика и мичмана
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о новых воинских званиях в Вооруженных силах страны, говорится на сайте Верховной рады.
Футбол
«Витесс» объявил об уходе Слуцкого
Происшествия
В Пензе на Аустрина снова ЧП: «Нива» ушла под асфальт
Отечественный джип "Нива" ушел под асфальт на улице Аустрина, в нескольких минутах ходьбы от места трагедии.
Политика
Украинского эксперта выгнали из студии за слова о евреях
Ведущий не выдержал и выгнал украинского эксперта. Куликов сообщил, что подобных высказываний не будет в эфире.
Наука
Донорская плазма в США оказалась загрязненной кофеином и лекарствами
Донорская плазма в США практически вся оказалась загрязненной кофеином и лекарствами, сообщается в статье, опубликованной на страницах издания Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis.
Происшествия
В Киеве задержали подозреваемых в подрыве отделения банка
Полиция задержала подозреваемых в подрыве и ограблении отделения Ощадбанка в Киеве, сообщил глава правления банка Андрей Пышный.
Футбол
«МЮ» не уволит Сульшера, даже если команда не попадет в топ-6 по итогам сезона
Специалист не будет отправлен в отставку, даже если команда завершит сезон вне первой шестерки чемпионата Англии.
Технологии
В интернете показали «живые» фото Sony PlayStation 5 и DualShock 5
В интернете распространили «живые» фото DualShock 5 и Sony PlayStation 5. На сегодня они представлены в виде модификации, ориентированной на разработчиков, выпускающих дополнительные продукты для этой техники из индустрии развлечений.
Армия и оружие
В Мордовии на дежурство встал радар-охотник за самолетами «стелс»
В мордовском селе Ковылкино на боевое дежурство заступила загоризонтная радиолокационная станция "Контейнер".
Шоу-бизнес
Анна Семенович призналась в уменьшении груди
Российская певица Анна Семенович в эфире шоу на НТВ рассказала, что страдает от редкой патологии — гигантомастии.