Экономика
Российская газетаКабмин поддержал законопроект об увеличении страховой суммы вкладов
В официальном отзыве отмечается, что перед принятием законопроекта необходимо просчитать его влияние на достаточность средств фонда обязательного страхования вкладов и продумать, возникнет ли необходимость в увеличении размера ставки страховых взносов, уплачиваемых банками - участниками системы страхования вкладов в данный фонд.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
В документе отмечается, что перед принятием законопроекта необходимо просчитать его влияние на достаточность средств фонда обязательного страхования вкладов и продумать возникнет ли необходимость в увеличении размера ставки страховых взносов, уплачиваемых банками - участниками системы страхования вкладов в данный фонд.Интерфаксвчера в 14:50
Подробнее о событии
Показать все источники
Правительство одобрило решение увеличить застрахованную сумму вклада до 10 млн рублей
Комсомольская правда03:27
Правительство поддержало законопроект об увеличении страховой суммы вкладов до 10 млн рублей
Коммерсантъвчера в 18:47
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 04:21, Ашберн
Наука
Ученые назвали продукты, от которых развивается рак простаты
Происшествия
При падении автобуса с моста в Забайкалье погибли 15 человек
В результате падения автобуса с моста в Забайкалье погибли 15 человек, сообщили РИА Новости в экстренных службах региона.
Политика
Кравчук напутствовал Зеленского перед саммитом в «нормандском формате»
Леонид Кравчук, первый президент Украины, напутствовал нынешнего главу государства Владимира Зеленского перед парижским саммитом в "нормандском формате".
Политика
«За деньгами летали в Монако»: Стали известны «спонсоры» майдана
Политический эксперт Родион Мирошник рассказал о новых признаниях по делу об организации майдана в Киеве в 2014 году.
Происшествия
Капитан ХК «Амур» попал в больницу после нападения у парковки
Защитник хабаровского «Амура» Максим Кондратьев попал в больницу после нападения у парковки одного из городских кафе.
Общество
Ди Каприо ответил на обвинения в поджоге лесов Амазонии
Политика
МИД Греции ответил на «военную риторику» Эрдогана по Кипру
"Вызывает сожаление тот факт, что президент Турции решил превратить проект мирного сотрудничества в демонстрацию военной риторики", — отмечается в заявлении.
Авто
«Москвич-400»: как создавали первый народный автомобиль в СССР
Поручение власти было передано руководству завода КИМ, где в 1940 году вышла модель КИМ-10, в основе которой лежала американский автомобиль Ford Prefect.
Шоу-бизнес
Анна Семенович призналась в уменьшении груди
Российская певица Анна Семенович в эфире шоу на НТВ рассказала, что страдает от редкой патологии — гигантомастии.
Кино
Netflix показал видео о создании «Ирландца» Мартина Скорсезе
Netflix опубликовал на своем YouTube-канале ролик о создании фильма Мартина Скорсезе "Ирландец".
Происшествия
Видео перестрелки в кафе в Карачаево-Черкесии появилось в сети
В интернете появилась запись с камер видеонаблюдения в кафе города Черкасска Карачаево-Черкесской Республики, где мужчина открыл огонь из травматического пистолета по девушке.
Хоккей
«Вашингтон» обыграл «Детройт» с хет-триком Овечкина
Хоккейный клуб "Вашингтон Кэпиталз" обыграл команду "Детройт Ред Уингз" в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Игра проходила на льду "Литтл Сизарс-арены" в Детройте и закончилась в пользу гостей со счетом 5:2.
Политика
Трампу дали еще время на ответ об участии в слушаниях по импичменту
Председатель комитета палаты представителей по судебным вопросам Джерри Надлер отправил письмо на имя президента США Дональда Трампа, в котором попросил его до 6 декабря сообщить о том, готов ли глава государства дать показания в рамках расследования по импичменту.
Политика
Савченко назвала Порошенко алчным и жадным
Общество
В России расширили список сильнодействующих веществ
Изменения внесены в постановление правительства России "Об утверждении списков сильнодействующих и ядовитых веществ (подпадающих под) статью 234 и других статей Уголовного кодекса РФ"
Общество
МЧС предупреждает об ухудшении погодных условий
По данным МЧС, сегодня, 1 декабря, во второй половине дня ожидаются осадки в виде снега, мокрого снега, дождя.
Армия и оружие
Китайские СМИ сообщили о «затаившейся» ядерной державе
Настоящей ядерной державой является Япония, а не Россия или Соединенные Штаты, и соседние с ней страны должны быть бдительными, сообщил китайский интернет-портал Sohu.
Армия и оружие
Появилось видео атаки советской «Осы» на американский Apache
В сети появилось видео, на котором советский зенитный ракетный комплекс "Оса" сбивает американский ударный вертолет AH-64 Apache.
Армия и оружие
На Украине заявили о превосходстве российских военных катеров
Глава Украинского милитарного центра Тарас Чмут сопоставил боевые характеристики отечественного артиллерийского катера (МБАК) типа «Гюрза-М» с российским патрульным катером проекта «Соболь».
Единоборства
Александр Емельяненко нокаутировал Михаила Кокляева
Бой, изначально рассчитанный на четыре раунда по три минуты в каждом, завершился на исходе первого: Емельяненко нокаутировал соперника.
Футбол
Стали известны соперники сборной России на Евро-2020
Матч группового этапа Евро-2020 между Россией и Бельгией состоится 13 июня. Соперниками России в группе B также стали Дания и Финляндия.
Политика
NI: в СССР создали странные автоматы
Общество
В Ялте закрыли гостиницу Софии Ротару
В Ялте закрыли гостиницу Софии Ротару По мнению Андрея Разина, это могло быть связано с развернутой в России травлей певицы.
Общество
В России вступила в силу обязательная маркировка духов и фотокамер
В России с 1 декабря расширился список товаров, которые подлежат обязательной маркировке. Распоряжение опубликовано на сайте кабмина.
Шоу-бизнес
Хилькевич призналась, что ей стыдно за русских мужчин
Российская актриса Анна Хилькевич рассказала, что ей иногда бывает стыдно за русских мужчин.
Здоровье
Роспотребнадзор назвал основные пути заражения ВИЧ
Заражение вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) все чаще происходит путем гетеросексуальных контактов.
Биатлон
Россия стала четвертой в смешанной эстафете на этапе КМ по биатлону
Гаджеты
Глава бренда Honor раскритиковал 108-Мп камеры в смартфонах
Глава бренда Honor уверен, что аппаратная часть камеры с большим числом пикселей вовсе не означает, что она создаст качественные фото и видео, так как аппаратные и программные возможности должны правильно сочетаться.
Происшествия
Девять человек погибли при крушении самолета в США
В результате крушения погибли девять человек, в том числе двое детей и пилот, еще трое получили ранения.