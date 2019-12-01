Экономика
Российская газетаКабмин поддержал законопроект об увеличении страховой суммы вкладов
В официальном отзыве отмечается, что перед принятием законопроекта необходимо просчитать его влияние на достаточность средств фонда обязательного страхования вкладов и продумать, возникнет ли необходимость в увеличении размера ставки страховых взносов, уплачиваемых банками - участниками системы страхования вкладов в данный фонд.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Правительство вынесло положительное заключение на законопроект о повышении предельного уровня возмещения по банковским вкладам для граждан в ряде случаев с 1,4 млн до 10 млн рублей и о расширении перечня юридических лиц, которые могут претендовать на возмещение вкладов.Интерфаксвчера в 14:50
Подробнее о событии
Показать все источники
Правительство поддержало законопроект об увеличении страховой суммы вкладов до 10 млн рублей
Коммерсантъвчера в 18:47
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 03:14, Ашберн
Происшествия
Капитан «Амура» Кондратьев попал в больницу в результате нападения
Капитан "Амура" Максим Кондратьев попал в больницу в результате нападения рецидивиста, сообщается на сайте хабаровского хоккейного клуба.
Хоккей
Овечкин впервые в сезоне отметился хет-триком
Гол на свой счет записал Ти Джей Оши. На 29-й минуте шайба россиянина Александра Овечкина вывела «Кэпиталс» вперед.
Политика
Кравчук посоветовал Зеленскому «защищать Украину»
По совету Кравчука, на переговорах с Владимиром Путиным, Эмманюэлем Макроном и Ангелой Меркель Зеленскому следует занять оборонительную позицию и "защищать Украину", передает РИА Новости со ссылкой на телеканал "112".
Футбол
Стали известны соперники сборной России на групповом этапе Евро-2020
Россия узнала своего последнего соперника по группе B на чемпионате Европы - 2020 - к Бельгии и Дании присоединилась Финляндия.
Политика
Савченко рассказала об отвратительных встречах с Порошенко
Происшествия
Летевший в Сочи самолет сел в Ростове-на-Дону из-за болезни пассажира
Самолет "Аэрофлота", летевший из Москвы в Сочи, совершил вынужденную посадку в Ростове-на-Дону из-за болезни пассажира.
Общество
В России три лекарственных препарата приравняли к наркотикам
Согласно обновлённому перечню, с первого числа три лекарственных препарата приравняли к наркотикам.
Футбол
Алавес — Реал 1:2
Политика
МИД Греции раскритиковал «военную риторику» Эрдогана
Греческий МИД осудил заявления президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, сделанные на церемонии открытия Трансанатолийского газопровода (TANAP).
Происшествия
Самолёт с российскими туристами вылетел с Хайнаня в Казань
Самолёт авиакомпании I Fly вылетел из города Санья на китайском курортном острове Хайнань в Казань после двухдневной задержки рейса.
Шоу-бизнес
Младшая дочь Веры Брежневой претендует на место матери
В микроблоге дочь Брежневой показывает, как примеряет накладные ресницы.
Общество
Косметолог прокомментировала тренд на «губы дьявола»
Врач-косметолог оценила тренд на «губы дьявола». «Губы дьявола» в последнее время стали большим событием.
Гаджеты
Умный телевизор Xiaomi Mi TV 4X значительно подешевел
Xiaomi официально заявила о снижении цен на 43-дюймовый умный-телевизор Xiaomi Mi TV 4X, правда пока только в Китае.
Здоровье
Роспотребнадзор назвал основные пути заражения ВИЧ
Почти 60% случаев заражения ВИЧ-инфекцией в 2019 году связаны с гетеросексуальными контактами, заявили «РИА Новости» в пресс-службе Роспотребнадзора.
Кино
Что не так с «Аббатством Даунтон»: не тот темпоритм, не то королевское семейство, не тот дубляж
Политика
В Госдепе США обеспокоены российским законом об иноагентах
Государственный департамент США обеспокоен принятым в России законом о СМИ-иностранных агентах.
Армия и оружие
На Украине заявили о превосходстве российских военных катеров
Глава Украинского милитарного центра Тарас Чмут сопоставил боевые характеристики отечественного артиллерийского катера (МБАК) типа «Гюрза-М» с российским патрульным катером проекта «Соболь».
Спорт
Россия не смогла выйти в финал ЧМ по пляжному футболу
Российская сборная в дополнительное время уступила итальянцам в полуфинале чемпионата мира по пляжному футболу.
Авто
Названы изменения с 1 декабря для российских автомобилистов
С наступлением зимы, начало которой российским законодательством прописано 1 декабря, россиян ждут несколько нововведений в ПДД.
Игры
Релизный трейлер Phoenix Point от создателя X-COM
Армия и оружие
Появилось видео атаки советской «Осы» на американский Apache
В сети появилось видео, на котором советский зенитный ракетный комплекс "Оса" сбивает американский ударный вертолет AH-64 Apache.
Политика
Apple пересмотрит политику обозначения спорных территорий из-за Крыма
Американская корпорация Apple решила пересмотреть политику обозначения в своих приложениях «спорных» границ и территорий после того, как в сервисе «Погода» Крым начал отображаться российским.
Политика
Россия и Белоруссия передадут часть полномочий единому правительству
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились о создании единых парламента и правительства, которым будет передан ряд управляющих функций.
Кино
Дауни-младший может сыграть Железного человека в «Черной вдове»
Звезда киновселенной Marvel Роберт Дауни-младший, исполнивший роль Железного человека Тони Старка, может появиться в супергеройском фильме «Черная вдова».
Технологии
В России началась подготовка к идентификации смартфонов по IMEI
Мобильные операторы «Билайн», «Мегафон» и Tele2 совместно с Россвязью начали готовиться к введению идентификации смартфонов по номерам абонентских устройств IMEI.
Шоу-бизнес
Ольга Бузова после фотосессии на шоу «План Б» хотела уйти из проекта
Ольга Бузова призналась, что после фотосессии на шоу "План Б" хотела уйти из проекта.
Кино
Netflix показал видео о создании «Ирландца» Мартина Скорсезе
Netflix опубликовал на своем YouTube-канале ролик о создании фильма Мартина Скорсезе "Ирландец".
Происшествия
Судмедэксперт по делу «пьяного» мальчика не был отстранен от работы
Судмедэксперт Сергей Насонов, выявивший содержание спирта в крови сбитого в Кировской области шестилетнего мальчика, продолжает работать.
Общество
«Грязный хлев»: блогер оценил украинский поезд «Интерсити»
Украинский блогер Владимир Денисенко раскритиковал состояние поезда "Интерсити", курсирующего между Киевом и Харьковом, сравнив вагоны состава с "хлевом".